Svět v očekávání výsledku amerických prezidentských voleb

Byť se zdá listopad ještě hodně daleko, opak je pravdou. Listopadové prezidentské volby v USA, resp. jejich výsledek, očekává celý svět, protože…

Mají totiž tradičně (sekundární) globální dopad. Aktuální dvojice Biden-Trump budí nadšené očekávání, rozpaky, obavy aj. Záleží na táboře přívrženců. Není to nic neobvyklého, běžné u voleb vždy a všude.

Předvolební prezidentskou kampaň sledují nejen obyvatelé Spojených států, zajímá celý svět. Tento čtvrtek proběhla první předvolební debata protikandidátů, ze které jsou podle médií postřehy spíše rozporuplné – články jsou prošpikovány polemikami s výrazy jako arogantní útoky, lži, zmatenost, nesrozumitelnost, nepřipravenost, věk, schopnost/neschopnost stát v čele země další čtyři roky apod. Ačkoli ani jeden z kandidátů na nového prezidenta USA ještě nebyl do voleb oficiálně nominován svou stranou a mají za sebou „pouze“ výsledek primárek, nelze teď ani a priori předjímat další možnou variantu, že by do další předvolební debaty 10. září nastoupily nějaké jiné tváře… Nic není rozhodnuto, vše je stále otevřené, i když váhající samozřejmě mohlo toto stěžejní vystoupení nasměrovat na jednu nebo druhou stranu. Další ukáže čas…

Co mne ale v médiích zaujalo před několika dny, byl rozhovor s expertem na dějiny amerických prezidentů, historikem Alvinem Felzenbergem. Není jen teoretikem, sám působil jako vysoký úředník na různých postech v administrativě George Bushe st., i jeho syna George Bushe ml., byl mluvčím komise pro vyšetřování teroristických útoků 11. září 2001, přednáší na Pensylvánské univerzitě, píše knihy a politika se tak stala jedním z hlavních témat jeho osobního i profesního zájmu. Celý rozhovor byl poměrně dlouhý, zajímavý v každé své části a skutečně stojí za přečtení. Felzenberg se ve svých „analýzách“ nemá problém vyjadřovat objektivně kriticky směrem ke všem osobám, či osobnostem, zastávajícím americký prezidentský úřad. Zajímavé jsou jeho postřehy k prezidentům minulosti, současnosti, jejich porovnávání (pokud je na to dotazován)… Ty paralely jsou totiž často hodny pozornosti a člověk by měl zostražitět. V rozhovoru se dotkli zcela konkrétních oblastí, Felzenberg komentoval fakta, zmínil i možné výhledy. Asi ani nepřekvapí vyznění vyjádření k oblíbenosti obou kandidátů, či popis jejich preferovaných taktik, či spíše praktik. Neoddiskutovatelný je také jejich věk, i když rozhodující by mělo být spíše jeho vztažení ke schopnostem. A ohodnocení obou současných adeptů na prezidentský post podle kritérií, kterými podrobil Felzenberg americké prezidenty ve své knize před několika lety (charakter, vize, kompetence, ekonomika, národní bezpečnost/posílení národního étosu) působí v konečném důsledku spíše smutně… To, že jsou, cituji, oba příliš staří, oba neoblíbení a žádný z nich se nezlepší, je holá skutečnost. To, že přicházejí doby, kdy lidé žijí s pocity, že země jde špatným směrem, se napříč světem i historií stává často... Vždy a všude to pak většinou nahrává těm, které byste jindy rozhodně nezvolili. To je život a ani na to člověk nemusí být politolog profesí, či zájmem.

Často jsem při čtení rozhovoru Felzenbergovy myšlenky „aplikoval“ na naši realitu. Když se začtete do pasáže o tom, jak někteří američtí prezidenti politicky začínali ve středu, s cílem získat na svou stranu další přívržence, musíte si zákonitě vzpomenout na české příklady těch, kteří ze svého přesvědčení národ spojovali nebo ze své arogance rozdělovali. Když se dostanete k části rozhovoru, kde se věnuje inspirujícím prezidentům se schopností myslet do budoucnosti a vizí, že další generace převezme odpovědnost za svou současnost a další budoucnost, máte hned pocit, že stejné obavy můžeme mít i my tady. A kde se věnuje potřebě vysvětlovat, kdy v opačném případě hrozí úspěšné zakořenění slepé víry ve lži a bludy, nebo dokonce k metodám zastrašování, projede českému čtenáři po těle husí kůže z té podobnosti.

Ať už tedy proběhne další předvolební debata jakkoli, ať už samotné volby dopadnou jakkoli, tu novou americkou budoucnost nebudou žít jen Američané. My tady v Evropě, stejně jako ti bojující na Ukrajině (tam především), nebo dál v Asii. USA je stát i ekonomika, která ovlivňuje opravdu celý svět. Věřme, že svoboda a demokracie budou dál alfou a omegou americké politiky a společně budeme schopni ji zajistit i v dalších částech světa.

(Pokud vás zajímá celý text rozhovoru, použijte pro internetový vyhledávač jeho titulek „Trump s Bidenem jsou nejméně oblíbení kandidáti, které jsem zažil, řekl expert na americké prezidenty“)

Jan Bartošek