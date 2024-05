Papouškovat se nevyplácí, lepší je zapojit rozum

Jak se zamotat do svých vlastních sítí a udělat sám ze sebe spíš hlupáka? Exemplárním důkazem použití principů propagandy se aktuálně a určitě neplánovaně stal sám ruský vrchní propagandista Vladimir Rudolfovič Solovjov…

Že je propaganda systematickou ideologickou hrou s informacemi (jejich pravdivost je druhou otázkou) s úmyslem manipulovat vědomí davů, a tím jejich smýšlení, rozhodování a jednání, je fakt. Na rovinu tedy… propagandista davům lže, ví, že lže, a ví, že jím šířená pravda není pravda. Papouškování téhož lze pak očekávat právě od takto „oblbovaného“ davu.

Odmyšleno od smrti íránského prezidenta Ebráhíma Raísího minulou neděli (a bez jakékoli polemiky nad dalšími morálně-politickými souvislostmi) se ale Solovjov následně dostal do prekérní tragikomické situace a sám se lapil do pasti. Ne však propagandistů. Na „vině“ je sociálními sítěmi rychle se šířící slovní hříčka… Jak Solovjova citovala agentura Unian, za smrt Raísího je zodpovědný izraelský agent… Vrtulník pilotoval agent Mosadu a jmenoval se Eli Kopter! Takže viníka bychom měli, akorát za smrtí Putinova přítele tentokrát skutečně nestojí nepřítel, toto jsou jen hrátky s angličtinou a smysl pro humor (byť černý). Angličtina rozšířila řady dnes už světoznámých agentů o dalšího všehoschopného muže, a díky rozdělení slova helikoptér bude mít možná James Bond 007 novou konkurenci. Ironickou pointou pak je Putinova vrchní hlásná trouba mrskající se ve vlastní propagandistické síti. Odpapouškováním nesmyslu se z propagandisty stal ve vteřině spíš skutečným… Když se tak nad tím zamyslíme, tak on tím nesmysly papouškujícím tlampačem je vlastně celou dobu od začátku svého přilísání se k prokremelskému, a zejména proputinovskému korytu. Nyní ironicky úsměvné, ale v celém svém důsledku strašně nebezpečné. Nemá to strop, ani dno…