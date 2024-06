Demokracie je demokracie a volby jsou volby!

Minulý víkend se nesl v duchu voleb do Evropského parlamentu. Jsou za námi a za Českou republiku do europoslaneckých křesel ve Štrasburku a Bruselu zasedne 21 staronových nebo zcela nových tváří.

Česká občanská voličská základna se dnes možná dělí na spokojené s výsledkem, nespokojené nebo nerozhodně lavírující kdesi mezi. To se samozřejmě časem utřepe. Jinou otázkou do budoucnosti pak bude, jakou práci čeští europoslanci budou v našem národním zájmu nebo v zájmu unie jako celku odvádět. Jak aktivní budou, jak rozhodní, na jakých hodnotách a kam budou směřovat osud Evropy.

Analýz průběhu, výsledků, ale i jejich možných dopadů na další společenský život u nás, ale i v celé Evropě, jsou plná média. Za mne jsou však zajímavé zdánlivě skryté konsekvence, byť mnohé z nich se nemusí zdát na první pohled alarmující. Je ale potřeba zůstat nohama na zemi a vzít si právě z těchto ponaučení. Protože volby nejsou pouze o výsledcích a o počtech získaných mandátů. Jsou zrcadlem společenské nálady a očekávání, mnohdy iracionálních strachů. A především schopnosti najatých PR agentur, které ovlivňují, mnohdy manipulují a míchají koktejl emocí, které rozhodnou volby.

Kdo do kampaně šel, komu pomohly kroužky, komu mediálně vlastní dar rétoriky nebo ne příliš šťastné „nahrávky“ protikandidátů… A pak samozřejmě celý kontext doby konání voleb a dění v Evropě a ve světě.

Ale jedno je jisté. Roli hraje, kdo dokáže občanům zajistit základní životní jistoty. Budu mít práci, budu mít cenově dostupnou energii, budu mít kde bydlet, budu moci žít já a moje rodina v bezpečné zemi, budu na stáří pobírat důstojný důchod?! Přesně to jsou otázky, které se lidem honí v hlavě, na které potřebují odpovědi. Neříkám, že právě toto vyřeší naši lidé v Evropském parlamentu, jde ale o základní kameny, tematické okruhy, ke kterým by se měli aktivně hlásit a spolu na europarlamentní půdě řešit.

Za mne jsem si z těchto voleb vzal ještě další dva důležité, a ne zrovna pozitivní poznatky. Dosud jemně blikající kontrolka POZOR, extremizuje se nám společnost, zrychlila svou frekvenci. Bohužel s rostoucím úspěchem krajně pravicových stran v rámci Evropy jako celku. A za druhé. Letošní volební účast ze všech dosavadních byla nejvyšší. Je ale otázkou, jak jsou si lidé skutečně vědomi vlivu unijních institucí na život v naší kotlině, včetně legislativy. Pak totiž upřímně, umíme my politici Čechům opravdu jasně zargumentovat kladné stránky členství v unii? Mnozí unii využívají jako populistické strašící mávátko a bijí na poplach, co zase špatného tam v Bruselu na nás chystají a proti čemu je potřeba se razantně vymezit. Tolikrát otřepaná lež a přes to pořád na někoho funguje.

My jsme součástí rozhodovacích procesů. My jsme součástí moderní Evropy. My máme spoluodpovědnost. Když toto nedokážeme vysvětlit, není se čemu divit. To pak totiž velmi úzce souvisí s tím výše zmiňovaným nárůstem „obliby“ krajně pravicově nastavených politiků a politických uskupení.

Gratuluji všem zvoleným europoslancům a europoslankyním a přeji jim uvážlivé a moudré rozhodování.

Vše dobré!