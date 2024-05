Politika kam se podíváš...

A o tom to opravdu je. Člověk nemusí být ani aktivní politik, stačí v životě fungovat jako zodpovědný člověk, a hned je z vás zároveň i angažovaný občan, který je s tou skutečnou politikou konfrontován dnes a denně.

Ono totiž… od politiky se úplně oprostit nejde, byť časově omezený detox si někdy ordinuje každý z nás. Politika ovlivňuje nás všechny, naše životy, a nenaděláme s tím nic. Objevují se dokonce argumenty, že moderní politika je jen marketing, doplněná o výroky o smrti politiky a krizi demokracie... A člověk nemusí být ani politolog, aby neviděl na vlastní oči a nepociťoval na vlastní kůži, že politika je o jednání, hledání nejlepších řešení, vedoucích povětšinou ke kompromisům. Do politiky jdou lidé s idejemi, s potřebou dělat něco užitečného pro své okolí nebo zemi, výjimkou ale bohužel není ani vlastní prospěch... A že politika není absolutní souznění a shoda, je také fakt. Je to škoda, ale buďme realisté. Také proto po celém světě existují koalice a opozice. Jenže... Podle mne jim většinově chybí ochota ke konstruktivní spolupráci, alespoň ve věcech zásadních. Koalice by neměla z pozice zvolené většiny tlačit na mocenskou pilu, opozice by měla být konstruktivním regulátorem, partnerem v diskusi, ne za každou cenu strojem na obstrukce. Že to něco připomíná? Ano, není se čemu divit, to je realita současné doby. Shodneme se, že z politiky by měly vzejít dlouhodobější strategie, základ nebo širší plán, nazvěme to jakkoli, které přečkají víc jak jedno volební období. Něco, na čem lze dál stavět, co intenzivně cizelovat ku prospěchu lidí, ne bortit hned v prvních dnech svého vládnutí. Přeci se s novou vládou obratem nezměnily potřeby a zájmy občanů (většinou, alespoň v moderní době). A to je to, co lidé teď nejvíc postrádají, jistotu, že ať bude u pomyslného kormidla kdokoli, Petr nebo Pavel, půjde mu o lidi a prosperitu země. Že ač je doba kormecionalizovaná, rychlá, založená na výkonu, úspěchu, bude člověk a jeho dobro pro ty ve vedoucích pozicích vždy prioritou. Chce to jen větší ochotu sejít se u jednoho stolu a začít konstruktivně jednat! Že jsem naivní snílek nebo utopista? Může být, ale jsem přesvědčený, že to je dobrá cesta. K prosperitě celé společnosti.