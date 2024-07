Lidské životy jako daň za kyberšikanu

Určité podoby šikany existovaly vždy a všude. Mnohdy jde o zkoušku odolnosti nebo test, jestli je potenciální kandidát hoden vstupu do dané party… Naprosto jiné jsou však případy obdobné tomu, který momentálně hýbe médii.

Bohužel tragický dopad měl na život jednoho z žáků brněnské základní školy a jeho dohru sledujeme ještě teď. Kořeny má ale mnohem hlubší.

Kyberšikana v kombinaci s dlouhodobým a naprosto nevhodným chováním skupiny žáků školy vůči vrstevníkům, ale i pedagogům, ve spojení s tendencí vedení školy zamést vše pod koberec, udělaly své… Nazmar přišel jeden lidský život, poškozené je renomé školy, evidované jsou škody na majetku, a nakonec došlo i odchod valné části pedagogů. Vyvstává otázka Proč? Následovat by měla další Jaké je řešení? Věc je v šetření Policie ČR a dění ve škole prověřovala i Česká školní inspekce. Při takovém stavu věci správný postup, ale je škoda, že to muselo dojít tak daleko.

Že ve škole docházelo k výchovným přestupkům proti řádu i morálce, je evidentní, a kdyby vedení instituce zasáhlo adekvátními prostředky a především včas, mohla prevence předejít represi. Jistě, po bitvě je každý generál, ale i podle popisu tohoto konkrétního případu náznaky byly a možnosti postihu také. Mladý lidský život je příliš vysoká daň a mě to celé utvrzuje v tom, že proti podobným výchovným excesům je potřeba zasahovat hned v počátcích. Co dokáže udělat fyzická šikana s psychikou člověka je děsivé, natož za „přispění“ kyberšikany. Diskreditace člověka v podstatě v nekonečném kyberprostoru (rychlost šíření a široký zásah), možnosti manipulace s ním, hecování k „překračování“ jakýchkoli hranic aj. To vše je mnohem silnější káva než facky, postrkování, zesměšňování na chodbách školy… Je jasné, že v moderní době moderních technologií se „zmodernizují“ i metody agresorů. Ruku v ruce s tím se tedy musí aktualizovat i metody prevence. Edukace pedagogů jakžtakž běží a právě oni by měli být schopni detekovat už prvotní příznaky jakéhokoli nevhodného chování dětí a mládeže. Stejně tak probíhá již i edukace žáků a studentů v oblasti informační a mediální gramotnosti. A podobně edukováni by ale samozřejmě měli být i rodiče (tam je dle mého názoru poměrně zásadní mezera, je ale otázkou, jak právě tuto skupinu motivovat). Žádané jsou pak samozřejmě i osvětové programy pro seniory, kterým by byly k užitku nejen z jejich pozice prarodiče, ale také pro jejich vlastní bezpečnost. Život ukazuje, že být s prevencí několik kroků dopředu je ve všech oborech více než efektivní. Pomáhá snižovat rizika a zároveň i náklady na jakékoli metody potenciální represe. Teorii však všichni známe, teď ji ještě co nejrychleji zapojit do praxe a ze strany státu ji podpořit adekvátním financováním! Musíme konat rychleji, než agresoři tohoto typu!

Vše dobré

Jan Bartošek