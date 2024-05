Případ Novotný?

ODS si opět vzpomněla na „svého“ starostu Pavla Novotného a tentokrát mu hrozí vyloučení. Novotný je ale jen špičkou ledovce problému, který se oficiálně nazývá „personální politika“.

„Felix byl vždycky debil. Dávám mu pokoj asi rok a půl, co vím, že mu zemře dcera. Anička, bohužel, nemá žádnou šanci. Ale tohle přehnal,“ napsal Pavel Novotný.

Starosta Řeporyjí Pavel Novotný překročil hranice, které by se překračovat neměly, kritizoval v pořadu Partie na CNN Prima News předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda. Vymezil se tak proti výrokům stranického kolegy o zdravotním stavu herečky Anny Julie Slováčkové. S místopředsedou ANO Radkem Vondráčkem mluvili také o korespondenční volbě a predátorských časopisech.

Starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný počítá s tím, že tentokrát ho už čeká vyhazov z ODS. „Udělal jsem chybu, zaplatím za ní, byli by to idioti, kdyby toho nevyužili,“ řekl iDNES.cz starosta Novotný, který aktuálně čelí kritice od politiků z konzervativního křídla ODS kvůli některým svým ostrým vyjádřením.

Toto jsou výňatky o Pavlu Novotném z médií z poslední doby. Je několik týdnů před volbami do europarlamentu a tak tentokrát Novotného hulvátství a obecná sprostota dorazily již do uší stranického vedení ODS a to se rozhodlo Novotného zbavit členství v ODS. Už zbývá jen nějaký poslední krok.

Docela by mne v této souvislosti zajímalo stanovisko místní buňky ODS v Řeporyjích – tedy pokud existuje. Od členů této buňky jsem v médiích žádné problémy nezaregistroval a zdá se, že oni svého člena „chápou“ se všemi „problémy“, které zapříčiňuje jeho nevymáchaná huba (ústa jsou pro Novotného příliš slušné slovo).

Nemá cenu vracet se k Novotného kauzám z minula. Bylo by to jen mlácení slámy, která je beztak vymlácená. Novotný neměl být členem ODS vlastně nikdy a rozhodně by neměl vadit jen údajně „konzervativním členům ODS“. Měl by „vadit“ všem, kteří ještě stále považují politiku za věc, která nesnese ten nejnižší level sprostoty a buranství.

Z mého pohledu jen jediný povzdech. Otec Novotného byl bavič par excellence a nepotřeboval k tomu sprosťárny a debilní chování. Bohužel, v daném případě padlo jablko do hnoje.