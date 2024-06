Napadení stánku v Praze: Pachatelé na svobodě!

V médiích mne zaujala zpráva o napadení stánku na podporu Ukrajiny rusky hovořícími lidmi. Bylo údajně zahájeno zkoumání této záležitosti policií. Nakonec však došlo k „nečekanému“ zvratu.

Zpráva č. 1

Policie zadržela na letišti čtyři cizince kvůli sobotnímu incidentu v Praze. Podle svědků rusky mluvící lidé napadli na Staroměstském náměstí pomocníky sbírky pro Ukrajinu. Na incident upozornilo na sociálních sítích video jednoho z dobrovolníků, kteří byli u stánku s názvem Prague Maidan podporující napadenou zemi. Na sociálních sítích následně údajná účastnice celé šarvátky pod přezdívkou No Name popsala dopady události. „Bojovala jsem s ruskou ženou v centru Prahy. V prasklinách telefonu je krev, bílá košile je od krve,“ napsala ukrajinsky.

Zpráva č. 2

Rusky mluvící cizince, kteří v sobotu 1. června napadli na Staroměstském náměstí pomocníky sbírky pro Ukrajinu, policie propustila. Podle mluvčího Městského státního zastupitelství Prahy Aleše Cimbaly nebylo možné z dostupných důkazů vyvodit trestní odpovědnost. „Mohu potvrdit informaci, že v souvislosti s incidentem, který se odehrál na Staroměstském náměstí, bylo zadrženo celkem pět osob cizí státní příslušnosti (jedná se o stát Evropské unie),“ uvedl pro redakci iDNES.cz mluvčí Městského státního zastupitelství Prahy Aleš Cimbala. „Policejní orgán vytěžil všechny dotčené osoby, včetně zadržených osob, a zejména posoudil dostupné audiovizuální záznamy, ať již se jednalo o videa pořízená dotčenými osobami či videa získaná z městského kamerového systému,“ doplnil.

Výše uvedená zpráva č. 1 vedla některé pisatele k požadavku „přísného potrestání rusáckých agresivních jedinců“. S dotyčnými násilnými Rusy je třeba jednat velmi rázně, tvrdě potrestat a pak doživotně vyhostit z České republiky. Není možné tolerovat, aby nějací primitivní násilníci veřejně tloukli lidi kvůli jejich postojům. To je v demokracii nepřípustné. Jestliže bychom připustili toleranci takových praktik, byl by se svobodnou společností konec. A proto je třeba takové násilníky rázně eliminovat.

Po zprávě č.2 je jasné, že údajní pachatelé „napadení“ byli „ze státu EU“, což zcela jistě Rusko není a podle mluvčího státního zastupitelství „nebylo možné z dostupných důkazů vyvodit trestní odpovědnost“. To se nám to pěkně zamotalo.

Dnešní doba, a zcela jistě i vinou ruské agrese proti Ukrajině, sebou nese velkou „nervozitu“ a někdy by stačilo den, dva počkat a bylo by jasnější, o co jde. Proto se osobně vyhýbám komentářům, které by měly zhodnotit čerstvé události jen podle zpráv v médiích. A ve vztahu k válce na Ukrajině je třeba velmi opatrně hodnotit i zprávy z bojiště, protože válčící strany vydávají natolik odlišné zprávy o situaci na frontě, že se nakonec obracím k informacím ISW, které si udržují jistou spolehlivost.

Prezident Petr Pavel se nedávno k této válce vyjádřil také, podle některých komentářů „ukvapeně“. „Potřebujeme zastavit válku a začít debatovat o budoucím uspořádání.“ Tak odpověděl prezident Petr Pavel na otázku moderátorky Sky News, zda by nyní měla Ukrajina začít vyjednávat s Ruskem a ukončit boje.

Od té doby uplynuly tři neděle a nic zásadního se neděje, snad kromě toho, že se v médiích píše o „hroucení mírového plánu“. Zelenskému se hroutí mírový summit. Spojenectví s USA dostává trhliny Nedorazí ani Číňané, ani Saúdové. Z očekávaného mírového summitu ve Švýcarsku se omluvilo několik velkých hráčů a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj netají svou frustraci. Nejspíš nedorazí ani americký prezident Joe Biden, který upřednostní důležitou předvolební akci v Kalifornii – zastoupí ho viceprezidentka Kamala Harrisová.

Zdá se, že „potřeba zastavení války na Ukrajině“ ještě zdaleka není tak akutní.