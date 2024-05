Antikampaň SPOLU je „zajímavá“

Prezident Petr Pavel odsoudil slova Andreje Babiše k válce na Ukrajině a rovněž tak odsoudil antikampaň SPOLU proti ANO. Je to první závažná kritika vládní koalice ze strany prezidenta.

Kampaň, která dělá z hnutí ANO zastánce ruských zájmů, je podle prezidenta Petra Pavla stejně nefér a nebezpečná jako výroky předsedy ANO Andreje Babiše, které podněcují protiukrajinské nálady. Jedno ani druhé nezlepší politickou kulturu v Česku a nezvýší důvěru občanů v politiky. Prezident to dnes uvedl na síti X.

Babiš nazval předsedu vlády Petra Fialu (ODS) kvůli kampani směšnou, či spíše už jen smutnou postavičkou. Premiér rozděluje společnost ruskými malůvkami, vlaječkami a hesly, uvedl Babiš.Fiala dnes odmítl, že by se koalice pouštěla do antikampaně. Umístění grafiky je podle něj poukazem na nebezpečí, která politika ANO přináší. Ministerský předseda také řekl, že koalice SPOLU se nijak netají tím, že je autorem tohoto způsobu kampaně. „Pokud mám informace z našeho volebního týmu, ANO udělalo tu neuvěřitelnou chybu, že si nezaregistrovalo doménu s klíčovým heslem kampaně. Na to kolegové, myslím, docela dobře upozorňují,“ uvedl.

Na iDnes.cz je pak uvedena anketa, v níž čtenáři reagují na antikampaň SPOLU takto (3.5.2024 v 8,00 hodin):

Vyjádřilo se 9056 čtenářů

Antikampaň se líbí 1578 čtenářům (17 %)

Antikampaň se nelíbí 7196 čtenářům (79 %)

Nezajímá to 282 čtenářů (3 %)

Mimochodem, platforma iDnes už zdaleka není ve vleku babišismu, jak byla označována kdysi. Nicméně, i tak je výsledek ankety mezi čtenáři iDnes svým způsobem reprezentativní, protože podle reakcí čtenářů na válku na Ukrajině převažují ve velké většině čtenářů velmi kritické názory na „ruSSko“.

Vyjádření Petra Fialy je jen dalším dokladem toho, že Fiala na názory veřejnosti více méně neslyší. Dlouhodobě tvrdí, že ho průzkumy nezajímají a že rozhodující „průzkum“ jsou volby. To je pro každou stranu samozřejmě zásadní, nicméně zcela ignorovat výsledky průzkumů je minimálně neprozíravé.

Poslední průzkum volebních preferencí, který zveřejnila média, ukazuje na propastný rozdíl mezi podporou hnutí ANO a stran koalice SPOLU. Lidovci a topka by se navíc do sněmovny bez SPOLU ani nepodívali. Jedinou vládní stranou, která ve srovnání s březnem posílila, je hnutí STAN. Oslabení vládních stran lze vysvětlit mimo jiné tím, že nezanedbatelná část jejich dřívějších voličů nyní není rozhodnuta, koho volit. ANO a SPD naopak konsolidují své podporovatelské základny. Ze stran mimo Poslaneckou sněmovnu má v dubnu nejvyšší preference SOCDEM (4,5 procenta).

Je tedy možné průzkumy ignorovat, obhajovat „antikampaň“ a tvářit se jako mistr světa. O to horší pak bude pro Fialu a jeho tým vystřízlivění po volbách. Do těch sněmovních sice ještě rok a půl zbývá, ale pokud se nestane nějaký zázrak (kdo by na zázraky nevěřil, že ano!), pak bude současná vládní většina výrazně oslabena.

A ještě jeden komentář si nemohu odpustit. Na poslední výsledky preferencí poznamenal Miroslav Kalousek, současný kritik vládní politiky, toto: „Přijít o voliče, protože jsem udělal kus nezbytné práce, s tím se ještě dá žít. Ale přijít o voliče, protože jsem pořádně neudělal nic, to už hodně bolí…“ napsal Kalousek ve čtvrtek na síti X v souvislosti s nejnovějšími daty. Topkaři se už také nezdráhají Kalouska kritizovat, protože se údajně dostal na úroveň Václava Klause nebo Miloše Zemana a je „zatrpklý“, protože už nemá moc. To jsou konce koalice, od které si voliči v roce 2021 tolik slibovali.