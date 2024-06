Zní to asi už dneska trochu trapně, strefovat se do Evropské unie přes víčka PET lahví. Ale když se velká politika dotkne malého člověka....

Jsem/jsme přece pro evropskou integraci, blbiny typu zakroucení banánů bereme s úsměvem a hledíme vstříc zdárným – zářné už ve svém věku neočekávám, zdárné mi stačí - zítřkům. Aspoň já teda jo. Vím dobře, proč EU vznikla, že si národy po té nejhroznější válce konečně uvědomily, že války jsou na nic a obchod a spolupráce bude lepší. Dokonce rozumím těm, kteří by chtěli Spojené státy evropské, ale to je otázka diskuze, naštěstí politické a ne nějakého blitzkriegu jako dřív.

Víčka jsou marginálie, jednoznačně. Blbina, kterých byrokrati, když je pustíte ze řetězu, vykálí deset do hodiny, bohužel. Beru to jako nutnou daň za evropský mír a blahobyt. Karavana jde dál, že.

A psi možná štěkají. A že některá štěnata trpí, co to koho zajímá.

„Co to děláš, co to děláš?!“, křičí Tomík na lahev, kterou mu máma koupila s pitím do školy a kterou, jak to děláme, budeme dalších cca 10 dní používat a naplňovat šťávou. To je docela eko, ne? Láhev ho píchá do rtů zbytkem odtrženého víčka, to tam nesnese, víčko má přece být v druhé ruce.

Doma jsem mu pichlavé části odstřinul, ale TAHLE lahev už jeho důvěru nikdy mít nebude. Autismus, no. „Zítra nové pití, prosím!“, žádá.

„Tomí, ta zítra bude stejná, to se teď tak dělá, víš.“, ještě mu to chci obrousit a v hlavě řešení mám. Neví. Zítra skoupím kdekoli cokoli v pet lahvích starého typu 0,5 litru ve velikém množství a později se uvidí, postupné zvykání a tak, jako vždycky se vším novým.

Horší možná bude, že možná už nebude chtít ani tu příchuť, která ho tak zklamala, ale nevadí , příchutí snese ještě asi tři....

Ono dohlédnout z bruselských kanceláří až tam někam k nám do panelákového bytu pod Ještěd asi není jednoduché.... Ale dopady tu jsou. I tady! Domýšlet následky by ale mohli, kdyby teda chtěli, nejen velké cíle jsou důležité.