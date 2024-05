V půlce 90-tých let jsem si našel historii rodiny těch umučených... a zjistil, že další dva členy té rodiny zavřeli po roce 1948 vítězní komunisté, nu holt to byla rodina , co totalitu nemusela s žádnou příchuti....

