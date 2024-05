Ono zapomínat je lidské, přirozené. A i užitečné, většinou zapomínáme spíše to špatné a vzpomínky na dobré zůstávají. A tak to může napomoci i odpuštění. A to už je nejen lidské, ale i božské...

Dosti filosofie. V praktickém životě stojí zapomínaní za... starou grešli, hodně starou.

Kdysi jsem tady psal o jednom svém zapomenutí, humorné, a to mi bylo pouhých 20+ , kdo bude chtit, si to dohledá, shrnu do jedné věty: „jako mladý táta batolete jsem měl v blízkém marketu koupit dvě balení kojenecké vody, tedy jsem si na to vzal auto, na což jsem ale i při svém mládí během nakupování zapomněl a ženě po příchodu domů vynadal, že toho chce po mně tahat trochu moc....její odpověď, že jsem si na to přeci vzal auto, mne tehdy opravdu, ale opravdu zasáhla víc, než by dokázaly třeba nějaké poznámky ohledně sexuální výkonnosti a tak..., tehdy....“

Ale zpět z pravěku do současnosti. Optimisticky jsem si myslel, že příhoda, kdy jsem si oloupal banán, do koše jej vyhodil a do šlupky se zakousl, bude nadlouho poslední. Nu, není tomu tak.

Včera mi během pauzy na Masaryčce došly cigára, měl jsem tam čas 40 minut, došel jsem si pro ně do stánku, pak pro svačinu do jiného a usadil se před třetím s kávou, abych si orachnul. Do papírového pytlíku od minnis jsem dal všechny odpadky, včetně plechovky od birrelu a vyhodil je do koše. A šel ke svému vlaku do Milovic.

A tam jsem si chtěl zapálit. Nebylo co, v kapse prázdná krabička a ta nová, plná, evidentně v koši na Masaryčce.

No, nekupte to, taková zapomnětlivost se vyplatí, až do rána jsem si šetřil zdraví. Nervy ne, nasranej jsem byl dost...

Jde to prostě rychleji než jsem čekal, řečeno s klasiky. Už jsem si zvykl, že po – naštěstí velmi mírné – mozkové příhodě je jediným postižením zapomínání jmen. Je to hloupé vzhledem k vnoučatům, pitomé vůči bývalým spolužákům a trapné u spolupracovníků, ale už si zvykli. Tedy kromě manželky, tam to pořád trochu drhne, když se spletu.... Ale zapomínat běžné věci, to je jinej level... Jako třeba, proč jsem tohle napsal, nevíte někdo?

P.S.: Měl jsem cukání po dalším obratu ten koš prohrábnout, ale stud mi nedovolil.... čili, může být i hůř... :-)