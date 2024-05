Nebezpečí číhá všude a je dobře, že se jeden může dovolat pomoci. Dokonce celoevropsky a pomocí jednotného čísla, které můžete vytočit z jakéhokoliv mobilu, dokonce i z toho bez karty SIM, a vůbec....

Ale.... Vše dobré má své ale, konsekvence, které nikdy nedomyslíte.

Tedy, po minulém víkendu se Tomášek vrátil od táty mimo jiné s novým mobilem. Teda, spíše hodně starým, ale Tomík byl za něj rád. Když jsme se ho ptali, co to má za nový přístroj, s vážnou tváří nám oznámil, že tenhle je SLUŽEBNÍ. Tak jsme mu ho dopřáli, služební mám já, má jej moje žena, tak proč ne on...

Ale nevoláme z nich kamkoliv, že. Což Tomík evidentně jo. A protože simka chybí a dat se nedostává, kam tak asi můžete volat.... Na tísňovou linku, no to dá rozum.

To jsem odhalil až poté, když telefon zvedl a povídá DOBRÝ DEN, COPAK SI PŘEJETE? To mi přišlo hodně divné a tak jsem si následně se slečnou na druhém konci drátu domluvil zablokování „našeho“ čísla. Překvapením bylo, že z právě tohoto už zaznamenali za poslední dny další dvě volání, ale vyhodnotili to vždy správně....

I touto cestou se jim omlouvám a fakt si to ohlídáme. Ale cesty Páně, no znáte to....