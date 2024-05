Co nikdy neříkat chlapovi v posteli

Dámy a dívky, milujete se rády s idolem svého srdce, s chlapem, který vás rozechvěje, sotva naň pomyslíte? Pak se celá natěšená konečně ocitnete v jeho náručí, mimoděk vypustíte z úst pár nevhodných slov nebo vět a rázem je konec.

S vaším princem, drsoněm, něžným divochem, pejsánkem, tygrem (dosaďte si dle svého gusta) vámi nevinně myšlená věta zamává, a jeho najednou přejde chuť, i kdyby sebevíc chtěl. Nebo, nedej bože, už ani nechtěl.

Tuším, že na toto téma zde jedna má blogerská kolegyně už psala, pokusím se ji teď doplnit a vymyslet nebo snad z vlastních, či cizích zkušeností uvést, čeho se vyvarovat, když už jsou ony žhavé okamžiky na spadnutí.

V sobotu ráno: „Miláčku, promiň, pojď honem ke mně a udělej to dnes kratší, víš přece, že musíme zajet za mojí maminkou.“

Chcete si začít hrát a najednou vás cosi zarazí: „Ty rošťáku, počkej chilku... Ukaž... Nezvětšilo se ti to mateřské znaménko pod pupkem? Hned zítra si s tím pro jistotu skoč na kožní.“

Ležíte na zádech, chcete se plně odevzdat, chystáte se zavřít oči a v ten moment vás v tlumeném světle lampičky cosi upoutá: „Lásko, prosím tě... Vymaluj nám o víkendu tu ložnici, už rok mi to slibuješ.“ (Obzvlášť nevhodné například teď v době konání mistrovství světa v hokeji, případně při podobných příležitostech.)

Kondomy nepoužíváte, ani je doma nemáte a najednou si na něco vzpomenete: „Proboha, Fanouši, buď opatrný, dneska jsem si zapomněla vzít antikoncepci a zrovna mám asi ovulaci.“

Vaše zlato strávilo tento týden už dva večery s kolegy v hospodě. Teď se sice rozhodlo vás obšťastnit, ale vás to stejně štve a navíc si všímáte, jaký to na něj má neblahý vliv. „Miláčku, měl bys omezit to svoje pivo. Roste ti bříško a minule jsi byl nějaký měkčí.“

Pokud jste potvora, partner vám něco provedl a vy se mu chcete zle pomstít, můžete nějakou takovou větu naopak použít úmyslně. Nalákat ho průsvitnou noční košilkou, a když už se chystá na věc, tak naoko nevinně prohlásit třeba: „Lásko, není ti ta moje štěrbinka moc velká?“ Nicméně tohle bych žádné z vás nedoporučovala, párkrát to uděláte a najednou zjistíte, že máte konkurenci v podobě manželovy milenky.

Tak s chutí do toho, dámy a dívky, a pokud si chcete opravdu užít, mějte na paměti, že i ten váš idol má svoje mužské ego. A tak ho chvalte a chvalte, a to i případě když třeba tentokrát nebylo moc za co.