Lubomír a splín

Lubomír měl splín. A to splín tak hluboký a temný, temnější než nedepilované podpaží Jitky Molavcové. A to je, milé děti, co říct. Lubomír se rozhodl vyhledat psychoanalytika.

Psychoanalytik se jmenoval Frojt. Uvedl Lubomíra do své pracovny, usadil ho do pohodlného křesla a spustil:

„Milý pane Lubomíre, vidím, že máte opravdu hluboký a velmi hluboký splín. Pokusíme se nyní společně přijít na jeho příčinu. Budu vám říkat různá slova a vy odpovíte první slovo, které vás napadne. Rozumíte?“

Lubomír přikývl a Frojt začal. Frojt: „Auto.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Banán.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Cibule.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Česnek.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Drát.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Ďolík.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Eskalátor.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Fazole.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Gramofon.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Hrách.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Chalupa.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Inkoust.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Jitrnice.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Kalamář.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Lampa.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Metronom.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Nos.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Ňouma.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Oko.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Palec.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Quetzalcoatl.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Raketa.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Řeřicha.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Seno.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Šle.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Trolejbus.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Ťulpas.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Ucho.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Vana.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Wobenzym.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Xylofon.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Yperit.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Zatáčka.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Žirafa.“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Krucinál!“

Lubomír: „Trčálek.“

Frojt: „Ale ne, to už je konec.“ Frojt chvíli přemýšlel. Pak vstal a pochodoval po své pracovně a říkal přitom nebohému Lubomírovi: „Tak tohle jsem ještě neviděl. Vy máte frustraci jako…, no jako blázen. Vaše fixace na entitu, kterou pojmenováváte jménem Trčálek, je alarmující. Měl byste se snažit své myšlenky přesměrovat. Sublimovat. Sublimujete? Měl byste rozhodně sublimovat víc!“

To, co Frojt vyprávěl, Lubomíra rozčililo. Vrhl se na psychoanalytika, praštil ho pěstí do nosu, rozšlápl mu brýle a nakonec ho domlátil kladívkem na zkoušení reflexů. Milé děti,

podařilo se Lubomírovi tímto způsobem zbavit se splínu? Co byste mu na místě psychoanalytika Frojta poradily? Jednal Lubomír správně?