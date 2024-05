Únikovka na život a na smrt

Hrozba bombovým útokem, až příliš skutečně vražedná virtuální úniková hra a k tomu jedna nezdolná agentka FBI. Isabella Maldonado rozjíždí další sérii prvním dílem s nervy drásajícím názvem Zabij, nebo zemři.

Po trilogii v hlavní roli s bojovnou agentkou Ninou se Isabella Maldonado, autorka a bývala příslušnice různých bezpečnostních složek, s kořeny v Portoriku, nebojácně pustila do další série. V prvním díle, nazvaném Zabij, nebo zemři, představuje novou hrdinku Danielu.

Daniela Vega, agentka FBI v New Yorku, je přivolána k hrozbě bombovým útokem u soudu. Ale to je jenom začátek. Během zmatku kolem bombového poplachu je zavražděn vlivný muž ze senátorova štábu. Zdá se však, že tento zločin nezůstane osamocen, ale j spíše dílem sériového pachatele či organizované skupiny. Dani je vyslána na tajnou vyšetřovací misi, má infiltrovat skupinu a pomoci tak odhalit zločince zevnitř. Jaké je její překvapení, když zjistí, že se stala součástí až příliš reálně vražedné únikové hry. Jestli a jak se agentce, a bývalé příslušnici elitních armádních jednotek, uniknout a vypátrat vrahy, co už prozradí thriller Zabij, nebo zemři.

(z archivu autorky článku)

Autorka už v minulé sérii ukázala, že si umí hrát se čtenářovou myslí, a vystavět příběh nečekaný, překvapivý a velmi akční. Svoje umění promítá i v tomto novém thrilleru. Vyprávění a pátrání je totiž prodchnuto příkazy a hádankami tajemné Nemesis, proti níž hlavní hrdinka stojí. A zda obstojí, už záleží zcela na její inteligenci, pohotovosti a smyslu pro spravedlnost. Skvělé je, že hádat s Dani můžete také vy a u toho přemýšlet, co za celou zvrácenou hrou stojí.

Zabij, nebo zemři je thrillerem se vším, co od dobrého čtení čekáte. Kniha je plná akce, zvratů a nečekaných rozuzlení, které vám zamotají hlavu. Maldonado stvořila další hrdinku, se kterou jdete příběhem jako nůž máslem a čekáte na to, jak celý případ dopadne. Thriller potěší milovníky žánru, ale také této autorky s neotřelými literárními nápady.