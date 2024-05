Podivná zkouška pevnosti vztahu

Chata u romantického jezera, uprostřed rozlehlých lesů státu New York. A dvojice, která se tam přijela schovat a utužit svoje manželství. Znovu objevit skrytou lásku. Ten týden pro ně bude pořádná Zkouška rájem.

Daisy a Craig jsou spolu tři roky a jejich vztah nenápadně sklouzl do rutiny a a určitého stereotypu. Daisy se s tím nehodlá smířit, proto jako dárek k výročí vymyslí pro svého manžela týden v ráji – jen oni dva, chata u krásného jezera, nikým nerušeni. A jako bonus párová terapie sestávající ze sedmi otázek. Sedm dní, sedm otázek, sedm zastavení nad vlastním vztahem.

Craig měl ale na toto výročí úplně jiný plán. Chtěl se s manželkou sejít na večeři a pěkně na veřejnosti (a tudíž v klidu) jí oznámit, že přestal v jejich manželství věřit a chce ji opustit. Jaké je jeho překvapení, když dojede na smluvené místo setkání a Daisy mu vyjeví svůj plán, z něhož v tu chvíli už není úniku.

Kola „láskyplného“ týdne se rozjíždějí, první otázky padají, ale zhusta to začíná vypadat, že dvojice v lesích se někomu hodně nelíbí. Místní se nehodlají smířit s lufťáky, kteří okupují jejich město a rychle se schyluje v nenávratným problémům. A jak to tak v dobrých psychologických románech bývá, není všechno tak černobílé, jak se na počátku zdá. Jestli se Daisy a Craig ve zdraví dožijí konce své dovolené, a co se skrývá mezi stromy v tmavých lesích kolem, to již prozradí kniha Zkouška rájem.

(z archivu autorky článku)

Autor Adam Sternbergh vytvořil obdivuhodnou kombinaci psychologického románu s prvky hororu, které vás přikovají ke křeslu. Jeho kouzlení s realitou a překrucování původně vysloveného vám nedá spočinout, dokud neodhalíte celou pravdu na poslední straně. Skvěle vykreslené prostředí podivně ponurého městečka v kontrastu k romantické chatě, spolu s předem podezřelými obyvateli, je dokonalým podhoubí pro vynikající čtení. Připravte se na to, že i když budete vyzbrojeni veškerou dedukcí a čtenářskou pozorností, stejně všemu nepřijdete na kloub hned.

Zkouška rájem je výborným čtením pro milovníky dobře napsaných a vypointovaných psychologických thrillerů, v nichž se pod rouškou hlavního příběhu skrývá mnohem víc.