Příliš mnoho podezřelých

Mrtvola ukrytá pod ledem a jeden velký propletenec. Zamotaný případ musí již podruhé na klubko navinout kapitán David Meizner. Po Dívce v mlze přichází Špína.

Pár týdnů před Vánocemi je v kamenolomu nedaleko Košic nalezeno tělo oblíbeného profesora z místního gymnázia. Že byl zavražděn je nad Slunce jasnější. K případu je povolán kapitán David Meizner, který by ale nejraději zalezl s hadrem na hlavě do postele, neboť řeší svůj vztah s milovanou kolegyní Emou a hlubokou osobní krizi. Aby toho nebylo málo, musí u případu snášet mladého, snaživého a přičinlivého kolegu Dominika Tótha. Jak se samorost vypořádá se zapeklitým vyšetřováním, hromadou podezřelých, zhrzenou Emou a podle něj otravným Dominikem, to už musíte odhalit ve slovenské detektivce Špína.

(z archivu aurorky článku)

Autorka Barbora Bernátová čtenáře seznámila s rázovitým kapitánem již v předešlé knize Dívka v mlze. Osobně musím říct, že pro mě bylo toto „setkání“ jedním z nejpříjemnějších od doby největší slávy detektivů z pera Jo Nesba či Larse Keplera. Poctivý, i když ne úplně spolehlivý Meizner je téměř archetypem protivného vyšetřovatele, kterého ale musíte přes všechny jeho mouchy milovat.

Špína je detektivní thriller, který se vám zakousne do hlavy, a nepustí, dokud nepřijdete společně s hrdiny všemu na kloub.