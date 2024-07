Literární děti z jiných vajec

Děti jsou různé, malé, velké, tlusté, tenké. Mohou být hodné i zlobivé, slušně vychované nebo raubíři, ale vždycky si umějí fantasticky vymýšlet. Stejně jako autor Lukáš Jůza, když psal O dětech z jiného těsta a divokých vajec.

Herec a spisovatel Lukáš Jůza napsal příběhy o neuvěřitelných dětech původně jako seriál pro rozhlasového Hajaju. Pokud jste je ale v rozhlasu prošvihli, vřele doporučuji věnovat pozornost knižní podobě vyprávění O dětech z jiného těsta a divokých vajec.

Čím mohou být Jůzovi malí hrdinové tak zvláštní, říkáte si možná. No, kupříkladu jedna holčička byla tak zvídavá, že z toho zapomněla spát, jiný chlapec chtěl všechno chytit, ale zapomněl, že chytit se dá i chřipka a horší psoty. Další si strkala prsty do nosu tak často, až se jí to šeredně nevyplatilo. Takových, a jim podobných, zajímavých dětí najdete v knížce hned několik.

(z archivu autorky článku)

Lukáš Jůza napsal knížku plnou netradičních příběhů, které pobaví svou bláznivostí a potěší malé i velké. A rodičům přinesou na závěr každého vyprávění oddechnutí v podobě určitého ponaučení. Povídání veselými obrázky doprovodila ilustrátorka Bára Buchalová.

Čtení O dětech z jiného těsta a divokých vajec udělá radost všem, kteří se nebojí legrace a setkání z něčím zvláštním a nečekaným.