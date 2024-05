První reportérka

Odvážná a nebojácná dívka v době, které vládli pevnou rukou především muži. Dívka, odhodlaná udělat cokoliv, aby ve svém životě uspěla se ctí a udržením vlastní vážnosti. Šílená, nevšední příběh o první investigativní novinářce.

Nellie Blyová se narodila se jménem E. J. Cochranová a dlouho jí nikdo neřekl jinak než Růža. Spolu se svými sourozenci vyrostla v rodině právníka (nebo snad dokonce soudce). Maminka ji vedla k poslouchání a vyprávění neuvěřitelných příběhů, tatínek ji (navzdory tehdejším zvyklostem) vzdělával a učil ji číst, psát i další dovednosti.

Nelliino dětství bylo zprvu idylické, ale po smrti otce nabralo prudce na obrátkách. Matka se znovu vdala za násilníka a opilce, ale naštěstí měla do sil a odvahy, aby udělala něco téměř nemyslitelného pro konec 19. století – podala žádost o rozvod a uspěla.

Posléze se Nellie s maminkou a sourozenci usadila v Pittsburghu. Jelikož se jí už nemohlo podařit stát se právničkou, jako byl táta, a nechtěla se živit jako služka či guvernantka (jedna z mála možností pro ženu tehdejší společnosti, jak si vydělat), vzala všechnu svou drzost a umění psát dobré příběhy a dostala se do místních novin jako reportérka. Psala syrové a nekonvenční články ze života obyčejných lidí, především žen. Velmi záhy se ale znelíbila mecenášům novin, takže byla nucena přesídlit do New Yorku, pokud nechtěla psát jen o módě a zahradničení. Jenže tam o ženu – novinářku nikdo nestál.

Svou důvěru v Nellie vložil až Joseph Pulitzer (ano, ten Pulitzer), majitel deníku The World. Nellie za ním totiž přišla s nevídaným nápadem – infiltruje do ústavu pro choromyslné na Blackwellově ostrově, aby podala autentické svědectví o příšerných podmínkách a zacházení, které tam panují. Z vlastní vůle se rozhodla předstírat šílenství. Jak to s Nellie dopadlo, prozrazuje beletrizovaný životopis Šílená.

(z archivu autorky článku)

Britská spisovatelka Louisa Treger si vybrala ke zpracování neuvěřitelný příběh odvážné a cílevědomé ženy, jež se postavila době i osudu, aby se stala úspěšnou. Články Nellie Blyové o neskutečných hrůzách za zdmi blázince ji nejenom proslavily, a vedly k opatřením na zlepšení péče, ale také z Nellie činí první investigativní novinářku na světě, kterou se mnozí dodnes berou za vzor.

Román Šílená je čtivým a zajímavým svědectvím o tom, jak se vedlo ženám na konci 19. století, a také nadějným pohledem na to, že když se člověk snaží, může dosáhnout až ke svým snům.