Londýn trochu jinak

Zapomeňme na notoricky známé věci jako Tower, Big Ben, Westminsterské opatství .... a podívejme se na město trochu jinak.

Doprava samozřejmě klasicky.

Ale to už jsme u londýnského metra. Je nejstarší na světě, kdy první vlaky zde projely již v roce 1863. Dnes má 402 km a 272 stanic. Ty nejstarší linky byly budovány úměrně tehdejší době. A není to nic pro klaustrofobiky.

A když si náhodně někde vystoupíte, tak nestačíte zírat, jak hluboko pod zemí to v těch dávných dobách postavili. Buď jdete po schodech. A máte varovné cedule o 15ti patrech, případně 193 schodech. Nebo vezmete velkokapacitní, rychlý výtah. A kabiny jsou pro jistotu radši hned dvě, aby nápor cestujících zvládaly.

Ale když přestoupíte na novou linku tak jste v jiném světě. Automatické dveře, obrovské prostory a asi i soupravy bez strojvedoucího.

Za zmínku stojí systém jízdného. Žádné jízdenky, žádná aplikace v mobilu, prostě jen přiložení platební karty u vstupu. A výstupu. A při nástupu do autobusu. A vše se přímo odečítá z vašeho konta. Ale pozor! Maximálně do hodnoty jednodenní jízdenky, pak už jezdíte zdarma. Jednoduché, uživatelsky příjemné a spravedlivé.

Na ulicích narazíte na věc u nás už neexistující.

Ale já prostě musel na něco jiného. Greenwich. Má polovička ze mě už šílela, když jsem chodil po chodníku půl metru dozadu a dopředu, než se mi konečně podařilo najít a zadokumentovat tu přesnou polohu nultého poledníku. A tak byla jedna noha na polokoupil východní a druhá západní.

V londýnských kostelech je náruč otevřena každému. Bezdomovci, turistovi i dělníkovi z ulice pro krátkou modlitbu.

Na druhé straně policie je všudypřítomná. A aby nedošlo k omylu, tak policejní označení je i na koňských nohách.

Demonstrovat můžete totiž za všechno. Až se nestačíte divit.

Ale je čas na jídlo. Každý den je potřeba začít tou správnou anglickou snídaní. A já jsem na sladké a té palačince jsem prostě neodolal.

Ovšem na to jsou i specializované čtvrtě a místa. V našem případě konkrétně Covent Garden. I hudba vám k tomu zahraje.

Londýn je město neuvěřitelných kontrastů. My bydleli v oblasti Wood Green. Místní by se tam prý neubytovali ani za nic. Pocit strachu jsme rozhodně neměli. I ubytování bylo v pořádku. Ale ten nepořádek, nedbalost a neudržovanost na vás dýchá na každém kroku. To je u nás lepší. Jenže tady jsou aspoň ty domy pěkně stejné. U nás zase každý pes jiná ves.

Pak popojedete metrem a jste v úplně jiném světě. Vybral jsem obchodní dům Harrods. Budova je postavena na 18.210 m2, má 330 obchodů a přes 5000 zaměstnanců.

Popojděme. Chybět nesmí autor této reportáže.

Jedním z mnoha mostů přes Temži je Millenium Bridge. Most byl otevřen 10. června 2000, ale neočekávané boční chvění zapříčinilo jeho uzavření již 12. června. Kmity byly způsobeny velkým počtem chodců používajících most (90 000 za první den; 2000 chodců v jeden okamžik). Původní odhady, že je to způsobeno konstrukcí kabelů, byly vyvráceny – výzkum prokázal, že takovéto otřesy se mohou vyskytnout na jakémkoli mostu, který má vhodnou rezonanční frekvenci. Problém byl odstraněn instalací hydraulických tlumičů pro horizontální i vertikální směr. Zdroj.

Nedaleko kotví jako muzeum druhé světové války křižník Belfast. Jeho hlavní výzbroj tvořilo 12 děl ráže 152 mm. Proti bitevním lodím své doby neměl šanci. Ty měly děla ráže kolem 400 mm, tudíž i větší dostřel. A nakonec se přišlo na to, že nejpádnější argument k přesvědčování je stejně letadlová loď.

Na to vše si zavzpomínáte když vidíte antény nad střechou bývalé admirality, odkud se velení britského válečného námořnictva spojovalo se svými loděmi po celém světě.

Na celém pobytu bylo nejlepší, že jsme nepotřebovali hotovost. Ani libru. Něco jsme pro jistotu s sebou vzali, ale zase to odvezli. Čtečky karet byly i na veřejných WC, dokonce i pouliční prodavač novin inkasoval bezhotovostně.

A naprosto logicky je zde už mnoho míst, kde hotovostí prostě nezaplatíte. Práce s hotovostí je pro obchodníka nákladná. Návštěvy banky, nákup a instalace pokladen, kontrola počtu bankovek a mincí jednotlivých nominálních hodnot, možnost chyby, ztráta času pokladní operací .... . Jsem zvědav zda naši bojovníci za právo na hotovost budou vnucovat i obchodníkům, že tu hotovost budou muset přijímat. To by byla taková česká klasika, předepisovat jiným co musí dělat.

Napsal jsem, že se nebudu věnovat notoricky známým věcem. Ale tohle jsem si odpustit nemohl. Stráž u Buckinghamského paláce. Ale především ti turisti. Královská rodina odpustí, to není nic proti nim. Ale ti turisté nalepení na mříži před palácem mi prostě připomínali lidi v zoo, kteří čekají u výběhu, jestli se nějaká ta opička neobjeví.

Tak si na závěr zajděme na fotbal. Fotbalový klub Chelsea netřeba připomínat. Na stadion se samozřejmě nedostanete, je beznadějně vyprodáno. A to na celou sezonu dopředu. Tak jen můžete nasát atmosféru davu, jak se na stadion valí. A poté v jednom z okolních barů fotbal sledovat v nádherné atmosféře zanícených fanoušků. K pití je toho k dispozici dost.