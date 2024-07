Ani třetí vládní cenzor nic užitečného nepřinese

Oficiálně už druhým dnem máme v Česku nového šéfa cenzury. Ještě než se ujal funkce, potvrdil, že je to jenom další vládní šašek, který nic prospěšného nepřinese. Proč radši vláda konečně nezmění styl komunikace?

„Žádnou cenzuru dělat nebudu. A pakliže někdo tvrdí, že ano, tak tímto říkám, že prosazuje ruský narativ, jedná proti zájmům vlastního státu a je kolaborantem současného kremelského režimu proti zájmům České republiky,“ řekl Otakar Foltýn, důstojník české armády, od včerejška vládní koordinátor strategické komunikace státu.

Au!

Onálepkovat hned každého, kdo by si troufl mít na jeho práci jiný názor, než jak to vidí plukovník – to je věru strategická komunikace.

Už teď je jasné, že jeho funkce je zbytečná

Jeho zupácké uvažování ukazuje, že ani netuší, co by mělo být obsahem strategické komunikace. Třebaže nedávno v parlamentu prezentoval, že úkolem by mělo být zaměření na hodnotová témata, první, co předvedl, je brutální rozdělování společnosti.

Mimo jiné jeden z nástrojů, který se používá v hybridní válce: cílem je rozviklat společnost, zničit důvěru občanů ve stát. Přesně to, co od nástupu do křesel dělají Fiala, Pekarová či Rakušan.

Není divu, že si za „koordinátora“ komunikace zvolili člověka se stejně černobílým viděním světa. „Oni“ správní budou bojovat proti „vám“ špatným.

Přitom by úplně stačilo, kdyby konečně někdo z vládních úředníků začal opravdu usměrňovat, co ministři, poslanci a jiní představitelé státu vypouštějí na sociální sítě. I když jim nenávistný program antibabiš nedávno prohrál eurovolby, dál se na jejich účtech šíří prázdná a často i lživá propaganda.

Netransparentní šašek na půl roku

Jmenování Foltýna je fraška. Ne jenom proto, že je to voják, tedy člověk, kterému je bližší sloužit než myslet. Podle Lidových novin nebude v úřadu déle než půl roku, právě proto, že je voják. Přesto mu vláda k dosavadním čtyřem kolegům najala dalších devět. Co asi za půl roku opravdu stihnou udělat kromě toho, že zbytečně utratí desítky milionů korun? A co bude pak? Přijde čtvrtý bojovník s novou koncepcí? A proč si vlastně úřad vlády musí půjčovat člověka od armády – kdyby to premiér myslel s komunikací vážně, chtěl by, aby šlo o stabilní pozici.

Vláda touží po cenzuře, opakovaně si vylámala zuby

Lidovky.cz v už zmiňovaném článku přehledně vyjmenovávají snahy zavést cenzuru: po ročním snažení to nezvládl vládní zmocněnec Michal Klíma, zkrachoval i jeho nástupce Tomáš Pojar, premiérův bezpečnostní poradce. Všichni tasí meče do boje proti dezinformacím, přiznávají ale, že vlastně ani nevědí, co přesně dezinformace mají být. I guru cenzorů Vít Rakušan prohlásil, že proti nim vlastně bojovat ani nejde.

S Rakušanem je mimořádně možné souhlasit. Boj proti dezinformacím je jenom záminka k omezování občanských svobod, jak to vlastně předvedli zpackaným zákazem údajně dezinformačních webů (kauzu připomíná komentář na Aktuálně, neziskovky proti cenzorskému zásahu neuspěly u soudu jenom proto, že vláda rafinovaně cenzuru nepřikázala, jenom doporučila). Správným krokem je změnit vlastní nenávistnou komunikaci (k čemuž se vláda nechystá) a podporovat vzdělávání (o čemž Fialova vláda sice hodně mluví, ale ve skutečnosti školství háže pod nohy jeden klacek za druhým).

Až si Foltýn odehraje svoje divadlo a někdo ve vládě bude přemýšlet, proč se to zase nepovedlo a jak dál, doporučuju zamyslet se nad komentářem Adama Růžičky z Institutu H21: mimo jiného si všímá, že plukovníkovi zřejmě někdo šlápl na bebíčko.