Šéf vojenské chunty vyhrožuje občanům

Náčelník generálního štábu české armády nemá moc co na práci. A tak se rozhodl, že se z něho stane youtuber. Amatérskostí svého prvního videa a infantilností svého ostrovtipu se mu už teď povedlo dosáhnout cíle.

„Nazdar bojovníci, jak to jde?“ Charlie aka Karel Řehka začíná svůj první video brífink (k vidění v článku na iDnesu). Prý je hlavně pro vojáky, ale vlastně trochu pro všechny, protože armáda je taky pro všechny. Jednou týdně nám Řehka řekne, co ho ve světě zaujalo...

Je to hloupé, ale nešť. Byť se nabízí otázka ‒ proč? Nemá snad armáda profesionálního mluvčího?

„Kritiku snesu, ale vím, kde bydlíte,“ hrozí vzápětí Řehka těm, kteří mu napíšou, co si o jeho klukovině myslí.

Poslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) je z videa odvařený, ale blíž realistickému hodnocení je člen obranného výboru sněmovny Pavel Růžička (ANO), který pro Echo24 řekl, že „pod vedením Karla Řehky se armáda posouvá na východ“.

Člověk má právo dělat i hloupé vtipy, když intelektuálně nemá na víc. Ale úředník placený státem by si takový luxus dovolovat neměl. Tím spíš, když jde o tak citlivou věc.

Říct to oponent vlády, čeká ho basa

Kdyby něco podobného napsal obyčejný člověk na internet, už po něm půjde policie kvůli nenávisti a vyhrožování (vůbec nevadí, že by to nakonec musela odložit).

Řehka si to může dovolit, protože má ten „správný“ názor, který se líbí vládě. Roste přitom počet lidí, kteří varují před rozdělováním společnosti a kriminalizací jiných než správných názorů. A právě provládní chunta uniformovaných úředníků Čechy rozeštvává.

Výstižně znepokojení shrnul europoslanec Jan Zahradil (ODS) v posledním vydání měsíčníku TO1: „Mám obavy. Když to hodně přeženu, tak teď veřejný diskurs určují tři generálové: jeden je v generálním štábu, druhý řídí BIS a třetí sedí na Hradě. Jeden stále mluví o budoucí válce, druhý stále odhaluje špiony a třetí to zastřešuje rozumnými řečmi. To všechno společnost někam posouvá. Neustálé omílání tezí, že všude jsou špioni a že se musíme připravit na válku, společnost militarizuje a radikalizuje.“

Řehka by se měl veřejnosti omluvit a prezentování armády svěřit profesionálům.

