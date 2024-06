Volby jako lakmusový papírek

Volby do EP byly testem, jaká část z nás usiluje o liberální demokracii, občanské svobody a právní stát, a jaké části je budoucnost našeho státu lhostejná.

Měl jsem obavu, jak se naše společnost pod tlakem ruské hybridní desinformační války proměnila ve svém vztahu k naší státní svrchovanosti zajištěné Evropskou unií a obranným společenstvím Severoatlantické aliance.

Věděl jsem, že část naší společnosti, chycená do tenat alternativního myšlení, které je produktem ruské hybridní války, se zvětšuje a zpevňuje ve své nenávisti vůči pravdě a nedůvěře k člověku. Jsem však rád, že tento posun vstřícný Rusku není až tak veliký.

Vítězové voleb předvádějící stále svůj petrohradský trolling proměňující pravdu v lež a lež v pravdu, a v duchu ruské hybridní války usilující o rozvrat Evropské unie, vyhráli, ale ne tolik, aby chod Evropské unie rozvrátili.

Strany s vnitřní demokracií jednoznačně usilující o naši státní svrchovanost zajištěnou EU a NATO, usilující o naši nezávislost na ruském agresivním imperialismu, byly pod tlakem ruské hybridní války volené méně, ale ne o tolik, aby se ztratila naděje ve vítězství skutečné demokracie s osobními svobodami a právním státem v příštím roce.

Počet občanů, kterým by nevadila totalita, ani ruský protektorát, pod tlakem ruské hybridní války stále roste, ale zatím to není nebezpečné jako na Slovensku, kde se jednoznačně vydali na cestu autoritativní demokracie potenciálně ústící do totality, a navíc se vstřícností vůči Putinově agresi.

Potěšující je i to, že politici vůči ruskému agresivnímu imperialismu nejvstřícnější, kteří nejvíce volají po tom, aby se Ukrajina vzdala a otevřela tak cestu Vladimíru Putinovi do střední Evropy, poslali do Evropského parlamentu jen zmateného staříka, protože usilují o rozpad Evropské unie v duchu ruského agresivního militarismu.

Důsledky ruské hybridní války, rozvracející náš vztah k Evropské unii a k NATO, rozvracející naši důvěru v naše a evropské politiky, rozvracející naši důvěru v liberální demokracii, se projevily neuvěřitelným počtem podivných stran s nesmyslnými programy znehodnocujícími politiku vůbec. Přesto funkce evropské unie tímto nebyla ovlivněna.

Závěrem lze říci, že zatím nemusíme podléhat panice, že bychom se příští rok museli vydat cestou autoritativní demokracie. Demokratičtí politici však musí opravdu mocně zapracovat, překonat petrohradský trolling opozice, překonat tlak ruské hybridní války a přesvědčit naše občany pro liberální demokracii.

Většina z nás má hubu plnou demokracie, ale většina také vůbec netuší, co tato slova znamenají! Česká televize a některé týdeníky (Respekt) systematicky se věnují vzdělávání v této oblasti, ale stále je to málo! Ruská antidemokratická masáž je příliš silná!

Aby nás petrohradský trolling ruských tajných služeb nepřeválcoval, pro začátek aspoň přijměme obranné heslo Václava Havla, že pravda a láska musí zvítězit nad lží a nenávistí!