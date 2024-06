Děkuji ti Danuše

A nejen tobě, ale všem těm Zeleným, SOCDEMákům, blogerům, no prostě všem, kteří se do mě snažili navážet v průběhu, a hlavně v závěru mé předvolební kampaně.

Ano, hlavně vy jste přispěli k mému volebnímu úspěchu, ano, hlavně vy jste přitáhli voliče na mou stranu. Vaše politická naivita, neznalost staré pravdy o tom, že i negativní reklama je reklama, nepochopení prostého faktu, že to, co někoho odpuzuje, může naopak někoho přitahovat, nepochopení toho, že protestní volič volí právě ty strany a osobnosti, do kterých mainstream a tzv. demokraté nejvíce šijí. A vidíte, zatímco já jsem uspěl, tak vy jste docela pohořeli, holt, taková je daň za blbost. Vyjádřil bych to expresivněji, asi nějak jako doktor Štrosmajer v Nemocnici na kraji města směrem k jedné zdravotní sestře, ale to by bylo asi trochu neslušné. Starostové se dnes asi bijí do hlavy, že vás postavili do čela kandidátky, že na vaší osobě postavili předvolební kampaň, ale dobře jim tak. Žádný strom neroste do nebe, a kdo chce moc, nemusí mít často nic. No, alespoň jsi pomohla oslabit trochu Okamuru a tu jeho partaj, což ti v pravicovém nebi jistě přičtou k dobru. Přeji ti samozřejmě úspěšné pokračování v tvé politické kariéře, mnoho dalších podobných úspěchů, a když budeš pilná, tak možná se ti povede i poslat STAN na politický hřbitov. Těší mě, že se i přes tuto bídu spolu uvidíme v Bruselu, kde se snad najde přiležitost poděkovat ti osobně. Takže se měj, a na brzkou shledanou.

S úctou, a mnoha díky tvůj „Filip Turek“, alias bloger Aleš Merta

P.S. tak nějak by snad vypadalo poděkování pana Turka Danuši Nerudové, kdyby pan Turek nebyl trochu stydlivý. Úkolu jsem se tedy zhostil já, a doufám, že to panu Turkovi nebude vadit.