Šokující! Komunistka Konečná na straně brutálních vrahů z Hamásu

Šéfka KSČM si uřízla pořádnou ostudu, když se svezla na vlně antisemitismu a opřela se do předsedy vlády kvůli tomu, že odsoudil zatykač na svého izraelského kolegu Benjamina Netanjahua jako děsivý a zcela nepřijatelný.

Mlčet zlato, vrchní komunistka Kateřina Konečná nerespektovala tuto moudrou radu a pořádně se ztrapnila, když na sociální sítí X zkritizovala premiéra Petra Fialu, za to, že odsoudil návrh hlavního prokurátora Mezinárodního trestního soudu (ICC) Karima Khana, který podle webu Globe.24.cz požádal soudce ICC o vydání zatykačů na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua a ministra obrany Joava Galanta, ale i na vůdce palestinského militantního hnutí Hamas: Jahjá Sinwára, Muhammada Dajfa a Ismáí.

Premiér Fiala už dříve k této kauze uvedl, že návrh na vydání zatykače na Netanjahua je děsivý a zcela nepřijatelný. „Nesmíme zapomínat, že to byl Hamás, kdo v říjnu zaútočil na Izrael a zabil, zranil a unesl tisíce nevinných lidí. A právě tento zcela nevyprovokovaný teroristický útok vedl k současné válce v Gaze a utrpení civilistů v Gaze, Izraeli i v Libanonu,“ zdůraznil.

Konečná k tomu napsala, že za premiéra se kvůli tomu budou stydět jeho děti a vnuci. Tak to určitě ne. Stydět se budou spíše za rudou soudružku, která coby europoslankyně odmítla v Evropském parlamentu jasně odsoudit teroristický útok Hamásu a de facto tak podpořila islamistické teroristy.

Masakry říjnu minulého roku a řádění teroristů v kibucu Be´eri přiblížil také web seznamzpravy.cz. Přítomný generálmajor izraelské armády Itai Veruv k tomu řekl: „Nikdy jsem nic takového neviděl. To, co se tu odehrálo, nemohly udělat lidské bytosti. Těžko se mi to vstřebává. Třeba vidět matku s dítětem zavražděnou v jejich ložnici. Děti brali z postelí a nožem je podřezávali. Šli dům po domu a vraždili. Cílem jejich mise bylo zabít co nejvíc lidí.“

Perfektně to vystihl Petr Havlík na webu reflex.cz, že klást rovnítko mezi Izrael a Hamás je hanebnost. Přesně tak. To je stejné, jako kdyby někdo v roce 1945 vydal zatykač zároveň na Adolfa Hitlera a Winstona Churchilla, protože při britských náletech na Německo také umírali lidé. Jenomže není možné zaměňovat příčinu za následek. Americké a britské letecké údery na Německo byly následkem předchozích nacistických zvěrstev a zločinů. A stejně je tomu i na Blízkém východě, izraelské válečné operace v Gaze jsou následkem předchozích nevyprovokovaných teroristických útoků Hamásu. Při tom loňském říjnovém islamističtí hrdlořezové záměrně vraždili Židy včetně žen a dětí. Bohužel, čeští komunisté dlouhodobě sympatizují s antisemitskými postoji a dávají najevo svoji nenávist k Izraeli. Zatímco Hamás se cíleně uchyluje k zabíjení nevinných lidí, izraelská armáda se snaží při oprávněných protiteroristických operacích civilisty šetřit. V tom je zásadní rozdíl.

Mám k premiéru Petru Fialovi a jeho vládě dost výhrad, nicméně za jeho jasné proizraelské postoje si jej velmi vážím.

