Orbán vede Maďarsko k finančnímu krachu

Pro některé jedince v Česku je národovecký maďarský premiér velkým vzorem. Ve skutečnosti však svoji nezodpovědností Maďarsku škodí. To dokazuje i jeho obrovský veřejný dluh. Zkrátka se hoduje nad poměry.

Zadlužení Maďarska trhá rekordy a dosáhlo hodnoty 140 miliard euro. Svoji nezodpovědností a chováním ve stylu po nás potopa k tomu rozhodující měrou přispěl maďarský premiér Viktor Orbán.

Na jaře 2022 se v Maďarsku konaly parlamentní volby a Orbán se rozhodl vítězství svoji strany Fidesz pojistit velkorysými dary pro voliče. A tak lidé mladší 25 let přestali mít povinnost platit daně, rodiny dostaly daňové slevy a důchodci 13. důchod. Inu, to se nám to hoduje, když nám lidé půjčujou, dalo by se parafrázovat z Dobrého vojáka Švejka, který to radostně hlásil feldkurátu Katzovi. Ekonomové označili tyto populistické kroky za příčinu současných maďarských problémů.

Ano, i Maďarsko si zatím užívá, když mu jiní dávají úvěry. Letos na jaře mu například tři čínské banky poskytly v přepočtu asi 24 miliard korun. Jenomže veselí končí a nastává kocovina. Veřejný dluh Maďarska činí 73, 5 % hrubého domácího produktu a rozpočtový schodek schodek pak 6,7%. Pro srovnání, veřejný dluh České republiky činí asi 45 % HDP a rozpočtový schodek se pohybuje na úrovni kolem 3%. Já jsem velmi kritický k současné české vládě, že na ozdravění veřejných financí pracuje pomalu a bojí se razantních rozpočtových škrtů. Za to u mne mají premiér Fiala s spol. velké mínus.

Nepochopím však, jak někdo může vyzdvihovat současnou maďarskou vládu, která dosahuje ještě horších výsledků než ta naše. Odborníci se podle německého hospodářského deníku Handelsblatt, jehož článek převzal web ceskenoviny.cz, shodli, že stanovení cenových stropů na základní produkty, jako jsou benzín, mouka, vejce nebo maso bylo od Orbána kontraproduktivní a v boji s i inflací nepomohlo. Obchodníci totiž místo toho daleko více zdražili ostatní zboží nepodléhajícímu cenové regulaci, takže přínos tohoto opatření byl mizivý.

Fakta tedy mluví jasně. Co se týče ekonomiky, tak Maďarsko je na tom vinou Orbána, mimochodem velkého přítele Andreje Babiše, daleko hůř než Česká republika. Jestli je neschopný maďarský premiér pro někoho vzorem dokonalosti, tak je mi ho líto. Normální člověk si bere příklad z těch, co něco umí a něco dokázali.

