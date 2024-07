Správné vládní rozhodnutí: Dukovany dostaví Korejci

Vláda premiéra Petra Fialy rozhodla, že dva nové jaderné bloky v dukovanské elektrárně postaví korejská firma KHNP. Tu doporučovala i Daná Drábová už před šesti lety. Většina Čechů souhlasí i s vyřazením Rosatomu.

Česká republika nemá moc jiných možností na výrobu elektrické energie než jádro. Pro výstavbu většího množství vodních elektráren chybí přírodní podmínky, uhelné by se měly uzavřít do roku 2035. Plynové elektrárny by mohly znamenat nebezpečnou závislost na problematickém dodavateli. Je proto dobře, že vláda Petra Fialy preferuje jadernou energetiku a rozhodla o výstavbě dvou nových bloků v Dukovanech a o možné opci na výstavbu dvou nových bloků v jaderné elektrárně Temelín.

Je dobře, že čeští politici našli shodu ve vyhlášení vítěze tendru, v němž Korejci porazili Francouze. Dokonce i místopředseda opoziční SPD Radim Fiala uznal, že vláda rozhodla pragmaticky, když dala přednost Korejcům slibujícím šedesátiprocentní účast pro české firmy. To je příležitost, kterou nutné potřebujeme a musíme ji využít. Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová v rozhovoru pro aktualne.cz už před pěti lety uvedla, že nabídka KHNP je podle ní pro naši zemi nejlepší.

V takových strategických záležitostech je důležité, aby vládní koalice a opozice, bez ohledu na to kdo je tvoří, táhly za jeden provaz. Jedná se o stamiliardové investice a v takovém případě by bylo zločinem si honit vlastní ego na úkor zájmů České republiky. Energetičtí odborníci vládní rozhodnutí také vítají a považují za nejlepší řešení.

Je potřeba rovněž ocenit i bývalou vládu Andreje Babiše, která po teroristickém útoku Ruské federace ve Vrběticích vyřadila ruskou státní společnost Rosatom v dubnu 2021 z tendru na dostavbu českých jaderných elektráren. Mluvil jsem už dříve na toto téma s poslancem za hnutí ANO a jeho letošním kandidátem na jihočeského hejtmana Romanem Kubičkem a ten řekl jasně. „Je nemyslitelné, aby ruské firmy u nás dostávaly strategické státní zakázky.“ S tím nemám problém. Rovněž podle dřívějšího průzkumu agentury Median většina Čechů 65% souhlasí s vyřazením Rosatomu z výběrového řízení na dostavbu českých jaderných elektráren. Opačného názoru je zhruba čtvrtina populace 27%.

