Mír na Ukrajině zmařily ruské vydírání a válečné zločiny, nikoliv Jonhson

Jako lež se ukazuje tvrzení kremelské propagandy, že prý britský premiér Boris Johnson přinutil Ukrajinu, aby nepřijala údajně už téměř domluvený mír s Ruskem. Skutečnou příčinou byly nehorázné ruské „mírové“ návrhy.

Fakta o ruském vyhrožování a nátlaku vyplula na povrch. Žádný suverénní stát by nemohl přistoupit na to co diktovalo Rusko Ukrajině a mělo připraveno už před agresí v únoru 2022. Tuto zprávu přinesl web iDNES.cz, který ji přejal z polského portálu i.pl.

Polský diplomat Jakub Kumoch v něm upozornil na materiály obsahující ruské ultimátum: „Rusové si dokument jasně připravili ještě před invazí. Mimo jiné předpokládal uznání anexe Krymu, takzvanou nezávislost východních oblastí na Ukrajině, zásadní omezení velikosti ukrajinské armády, dvojjazyčnost (ruština a ukrajinština jako úřední jazyky), zákaz vstupu do NATO nebo věčnou neutralitu. Obsahoval i ryze ponižující části, například povinnost provádět denacifikaci nebo zavést kult Velké vlastenecké války. Rusko přineslo celý seznam zákonů včetně Ústavy, které má Ukrajina změnit.“ .Návrh dohody podle Kumocha Moskva předložila Kyjevu v polovině března 2022 – několik týdnů po zákeřném přepadení sousední země.

V dubnu 2022 pak pronikly na veřejnost zprávy z Buči, kterou po zhruba měsíční ruské okupaci osvobodila ukrajinská armáda. Rusové se zde dopustili brutálních masakrů, při kterých bylo zavražděno přes 400 civilistů včetně žen a dětí.

Je jasné, že tzv. ruské mírové podmínky nebyl ničím jiným než nehorázným diktátem a hrubým vměšováním do vnitřních záležitostí Ukrajiny. Požadavek, aby ukrajinská armáda měla pouhých 85 tisíc vojáků je pro Kyjev neakceptovatelný. Navíc Rusko si pouze kladlo podmínky, aniž by za ně Ukrajině nabídlo relevantní záruky. Je tedy jasné, že Kyjev nemohl na něco takového přistoupit. Když se k tomu přidaly ruské válečné zločiny v Buči a na jiných místech, tak je pochopitelné, že Ukrajina považovala další mírová jednání s Ruskem za irelevantní. To byly hlavní důvody odmítnutí ruských návrhů, nikoliv postoje tehdejšího britského premiéra Borise Johnsona. Putinovým řečem o míru se nedá věřit. Jsou na stejné úrovni jako ujišťování Adolfa Hitlera v říjnu 1938 po záboru československého pohraničí, že už nemá vůči nikomu žádné územní nároky a v Evropě bude mír.

Zajímavá je také zpráva webu denik.cz, v níž Boris Johnson tvrdí, že mu v telefonickém rozhovoru ruský diktátor Vladimír Putin vyhrožoval raketovým útokem na Velkou Británii, když je varoval před válkou na Ukrajině. Kreml to samozřejmě popřel. Jenomže Putin lhal opakovaně, že žádní ruští vojáci v Donbasu nejsou, že Rusko se nechystá napadnout Ukrajinu atd. Zvykli jsme si na to, že co Rusové řeknou, tak opak bývá pravdou. Proto expremiéru Johnsonovi jeho slova věřím.

