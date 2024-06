Hajlující Filip Turek je nevolitelný ostatně jako každý nácek

Upřímně řečeno, ani jsem nevěděl, kdo to je. Takoví jako on mne nezajímají. Jenomže lidé, kteří píší na facebook „zlatej tatíček Hitler“ patří před soud za propagaci nacismu a nikoliv do parlamentu.

Jsou záležitosti, které nelze tolerovat ani při největší dobré vůli. A jednou z nich je i jakákoliv sympatie k nacismu. K hnutí, jehož přívrženci zavraždili desítky milionů nevinných lidí. Slyšel jsem spoustu dojemných příběhů od svých židovských přátel, jejichž příbuzní zahynuli v pekle Osvětimi a dalších nacistických lágrech. Byla to moc smutná a teskná vyprávění.

Kandidát do Evropského parlamentu za koalici Přísaha a Motoristé Filip Turek prokazatelně na veřejnosti hajloval a na sociálních sítích se vyznal z obdivu k vrchnímu nacistovi, jak dokazují články na webu iprima.cz. Nelze se proto divit, že už jej začala vyšetřovat policie pro podezření z trestného činu Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka, za který hrozí až pět let vězení, v některých případech dokonce až deset let za mřížemi.

Obvinění vůči Turkovi z obdivu k nacismu jsou jasná a průkazná. Sice někteří jeho známí popírají, že by sympatizoval s nacisty, jako například podle severu expres.cz židovský aktivista Aaron Günsberger. Podle něj Turek není nacista, ale maximálně debil. Jenomže, ani takoví lidé by nás neměli zastupovat v jakékoliv parlamentu nejen v tom Evropském. Navíc jeho silně problematické činy jsou jasně doložitelné.

Také jedno přísloví praví, když to kejhá jako kachna, chodí to jako kachna, plave to jako kachna, pak je to kachna. Platí i pro nácky. Koalice Přísaha a Motoristé by proto měla Filipa Turka stáhnout z kandidátky pro nadcházející volby.

Zdroje:

Hajlující Turek? A já jsem čínská váza! Anife se zastala Turka, přidal se Günsberger i Klaus - Expres.cz

Turek znovu pod ostrou palbou kritiky. Zlatej tatíček Hitler a kulaté číslo 88, psal před lety - CNN Prima NEWS (iprima.cz)

Další kontroverze kolem Turka? Proháněl se v autě se zdviženou pravicí. Případ řeší policie - CNN Prima NEWS (iprima.cz)