Britský deník: Za sabotážemi a požáry v Evropě stojí Rusko

Zpravodajský server The Guardian přišel se závažným sdělením. Podle něj má Moskva na svědomí sérii teroristických útoků po celé Evropě a rovněž antisemitské provokace v Paříži. Indicie těmto obviněním nasvědčují.

Tajné služby evropských států jsou přesvědčeny, že za sérii podivných požárů v Polsku, Litvě, Německu a Velké Británii a rovněž za vandalským útokem na Památník holocaustu v Paříži stojí Rusko. Polské bezpečnostní složky již zatkly devět lidí podezřelých z teroristických útoků, kteří jsou podezřelí ze žhářství a přípravy žhářských útoků a prokázaly jejich napojení na Rusko. To mělo rovněž stát za velkým požárem nákupního centra Ikea v litevském hlavním městě Vilniusu.

Je opravdu záhadou proč najednou zničehonic vypukly velké masivní požáry v mnoha zemích Evropy? Obvinění Ruska z teroristických a žhářských útoků má svoji logiku. Komu se hodí destabilizovat evropské země? Odpověď je jasná, Moskvě. Kreml má zájem na zastrašování obyvatel evropských zemí a škodí jim kde může. Rusové nechtějí, aby se Evropě dařilo, a to už od éry Sovětského svazu. Také se snaží těmito drsnými způsoby odradit Evropu od pomoci Ukrajině. Přesně to vystihl Jiří Večerek ve svém diskusním příspěvku pod článkem na iDNES.cz. „Vždyť rusák tyhle akce provádí co existuje. Destabilizace západu je pro něj primární. Kdo asi financoval, někdy i stvořil, Frakci rudé armády, Rudé brigády, IRA, ETA a další?“

V Rusku je nyní u moci diktátor, který působil jako důstojník sovětské tajné služby KGB, pro kterou byl terorismus účinnou zbraní. Denik.cz připomněl slova amerického prezidenta Ronalda Reagana, který 8. března 1983 v projevu na sjezdu americké Národní asociace evangelikálů na Floridě označil tehdejší SSSR jako říši zla. Dále pak uvedl: „Jako dobří marxisté-leninisté“ otevřeně a veřejně prohlašovali, že jedinou morálkou, kterou uznávají, je to, co bude podporovat jejich zájem, tedy světovou revoluci... Myslím, že bych měl zdůraznit, že jsem pouze citoval Lenina, jejich vůdčí osobnost. Ten v roce 1920 řekl, že zavrhují veškerou morálku, jež vychází z idejí nadpřirozena – což je jejich označení náboženství – pro ideje, které jsou mimo třídní pojetí. Morálka je zcela podřízena zájmům třídní války. A vše, co je nezbytné pro zničení starého vykořisťovatelského společenského řádu a pro sjednocení proletariátu, je morální.“ Zlatá slova, která platí i pro současnou dobu.

Rusko jako nástupce sovětské říše zla neuznává žádnou morálku, žádná pravidla, ale jenom to, co je pro ně výhodné. Tato země neváhá vraždit vlastní občany kdekoliv na světě a perzekvuje každého, kdo nesdílí oficiální bludy šířené Kremlem. Je proto jasné, že Rusko je schopno jakýchkoliv špinavostí včetně teroristických a žhářských útoků. Obvinění Putinovy říše se zmíněných ničemností je proto legitimní a nepostrádá reálný základ.

