Bezcharakterní Zeman si vyznamenání nezaslouží, to už spíše „sudeťák“ Posselt

Návrh na ocenění bývalé hlavy státu v Poslanecké sněmovně neprošel. A to je dobře. Člověk, který akorát škodil vlastní zemi, lhal a rozeštvával lidi, má pouze nárok na hluboké opovržení.

„Já jsem říkal, že by to byla šance pro smířlivé gesto do společnosti, ale návrh neprošel,“ řekl iDNES.cz bývalý šéf Sněmovny Radek Vondráček z ANO, který neúspěšně pro Miloše Zemana prosazoval Řád Bílého lva. Tak to určitě, člověk, který pouze rozeštvával společnost, znevažoval práci našich bezpečnostních složek, lhal, sloužil Putinovi a uděloval pochybné milosti, nemá na státní vyznamenání nárok. Je to člověk velmi nízkých morálních kvalit.

Vondráčkovo zdůvodnění je komické. Podle jeho logiky by měl být vyznamenán též předseda Sudetoněmeckého zemského spolku Bernd Posselt, což by bylo skutečné gesto smíření, protože pan Posselt usiluje o sblížení Čechů s Němci a rovněž navštívil Lidice, kde se poklonil obětem nacistického řádění. Čili by si spíše zasloužil vyznamenání než Miloš Zeman, který pouze šíří nenávist. Nicméně chápu, že i v případě sudetoněmeckého představitele je to problematické.

Další pádný důvod, proč by neměl exprezident dostat vyznamenání předvedl on sám nyní. Obvinil předsedu vlády Petra Fialu z nedodržení slova, když prý mu slíbil, že podepíše amnestii pro bývalého kancléře Vratislava Mynáře a slovo údajně nedodržel. V případě zastavení trestního stíhání totiž prezident potřebuje spolupodpis premiéra nebo jim pověřeného člena vlády.

Web novinky.cz však už před časem upozornil na fakt, že Zeman pro televizi XTV popřel že by žádal o amnestii pro své spolupracovníky. Takže Zeman lže a popírá předchozí vlastní slova. Připomíná tak popleteného krále z pohádky Pyšná princezna, který odvolával, co odvolal a slibuje, co slíbil.

Navíc Zeman porušil v případě pokusu o udělení amnestie Mynářovi vlastní slib, když prohlásil, že bude udělovat milosti pouze ve výjimečných případech, například u nevyléčitelně nemocných, a to v kauze svého dřívějšího podřízeného evidentně porušil. Mynář je obviněný z kriminálního deliktu a netrpí žádnou vážnou chorobou. Takže Zeman chtěl pouze krýt důvodně podezřelého z trestného činu.

Poslední slovo v udělení státních vyznamenání bude mít prezident Petr Pavel. On se nemusí ohlížet na poslance a senátory a může je udělit komu uzná za vhodné. Věřím však, že bude rozumný a Miloš Zeman si u něj neškrtne.

