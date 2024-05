110 korun za pivo na hokejovém mistrovství je přiměřená cena

Někteří fanoušci šílí, jiní zase tvrdí, že je to v pořádku, já patřím k těm druhým. Cenu za půl litru plzně na zápasech hokejového mistrovství světa ve fanzónách považuji po zkušenosti z NHL za normální.

A stejně tak platby pouze kartami. Před dvěma lety jsem si splnil sen a strávil týden v New Yorku. S kolegy se zájezdu jsme zašli do proslulé Madison Square Garden na zápas nejlepší hokejové soutěže světa New York Rangers – Washington Capitals. Vstupenka do asi 25. řady nás přišla na 140 dolarů. Pivo stálo 15 dolarů, já si dal dvě, a k tomu klobásu s majonézou, taková místní specialita, ale dalo se to jíst. Nicméně půllitr místního piva vyšel v přepočtu podle současného kursu zhruba na 343 korun a já to vůbec neřešil, stejně tak fakt, že se v hale dalo platit pouze kartou. Nemá to totiž smysl.

Tak jsou holt nastaveny pravidla a buď je člověk přijme nebo ne. Ber nebo nechej být. Také nepatřím mezi ty, kteří přepočítávají ceny piva na koruny. To je zbytečné, když mám na pivo chuť, tak si ho koupím bez ohledu na cenu. Mimochodem ještě dražší pivo v New Yorku bylo na letišti Johna F. Kennedyho, kde stálo 18 nebo 19 dolarů, to už si přesně nepamatuji. Je obecně známou skutečností, že u nás jsou ceny piva nižší než v jiných zemích.

Mistrovství světa v ledním hokeji je výjimečnou událostí a výjimečné jsou i ceny piva, které však považuji za přiměřené. Tedy 90 korun v hale za Staropramen nebo 110 korun za plzeňský Prazdroj ve fanzónách. Navíc jde primárně o sledování hokeje a nikoliv o přebory v konzumaci zlatavého moku. Na zápasy chodí také rodiny s dětmi.

Pokud chce někdo sledovat hokeje a k tomu si dát pivo za nižší cenu, může jít do restaurace s velkoplošným plátnem, kde ho to vyjde levněji. I když třeba ceny v pražských restauracích už také nepatří k zrovna nízkým. U proslulých Pinkasů stojí 0,47 l Prazdroje 79 korun, U Jindřišské věže pak mají půl litr stejné značky za 65 korun.

Je třeba si zvyknout na to, že každá zábava něco stojí a buď na ni mám nebo nemám. Ostatně 110 korun za půl litru piva jistě připadá mnohým návštěvníkům ze zahraničí jako láce.

