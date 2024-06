Zase volby ? Zase levice a pravice ?

Redaktor se ptá Rakušana: Pane ministře, jak je to s těmi kvótami a povinnou solidaritou ? Rakušan: Nesmysl, nic takového jsme neschválili ! Vildumetzová: Rakušan lže ! Rakušan : Vildumetzová lže ! Redaktor : Děkuji. Není zač.

A zase ten zlý medvěd Pu

Je to smutné. Zlý medvěd zase vyhrál pralesní volby a bude v tom houští kralovat, dokud neumře. Zvířátka jsou holt zvířátka, jiného medvěda ani neznají, ani netuší, co to ty volby vlastně jsou a když se řekne medvěd, ozvěna je Pu!