Přítel Zeleného údolí

Proč se stal P. Fiala z odpůrce EU milovníkem Zeleného údělu? Před 10 lety neměl Unii rád, nit suchou na ní nenechal. Leč osedlal ji, kobylku neposlušnou, změnila se k nepoznání a 2 roky šlape jako hodinky. Láska na 2. pohled.

... jako v té pozapomenuté Janáčkově operetě Brněnský Džem z bot č.p.007.

První dějství :

Mladý Fiala, chalupníkův syn, se převaluje na peci.

Chudý chalupník Fiala má trápení : Poslední krejcar vrazil do synátorova studia, synek je študovaný, ale k práci se nemá : „Leží doma v knihách, vzdychá, vzdychá achich ach, ve dne spí a v noci odjíždí, z večerního Brna ranním vlakem dojíždí.“

Chudá chalupnice Fialová je taky celá mrzutá : „Není líný, není pilný, není ani trochu vilný, samá slušnost, uctivost, už ho máme doma dost. Kdypak kluka vyženíme, kdypak, kdypak, kdypak ?“

Kukuřičné pole šepotá : „Tik tak, tik tak, tik tak.“

A biologické hodiny odbíjejí : „Jedna, dva, 3, 4, 5, plešatý budeš za chvíli hned !“

Druhé dějství:

Chudý chalupník Fiala i chudá chalupnice Fialová i slepičky i ovečky i všechna domácí zvířátka spí. Mladý študiózo Fiala se ujistí, že staří chalupníci ani nedutají a vyráží na noční vlak do Brna.

Na první zastávce u Brna přistoupí kumpán hajný Kudrna z neziskové hájovny Žížala a vítá se s Fialou: „Kamaráde, stará vojno, dneska bude v Brně živo. Patrony mám, flintu taky, jaképak s tím sakypaky !“ Fiala chřestí do rytmu pražců tátovými krejcary.

Na druhé zastávce u Brna přistoupí kumpán Bedrna ze sudetoněmeckého lancmančaftu a vítá se s Fialou: „“Kamaráde, stará puško, dneska bude v Brně vřava, doufám, že poteče šťáva !“ Fiala chřestí do rytmu pražců tátovými krejcary.

Na třetí zastávce u Brna přistoupí kumpán Čamrda z think tanku „Evropa Bez Hranic na Moravě“ a vítá se s Fialou: „Kamaráde, starý dobráku, dneska to máš v Brně na háku ! Tento večer všechno platíš, doufám, že nebude potíž !“ Fiala chřestí do rytmu pražců tátovými krejcary.

Třetí dějství:

Chudý študent Fiala prohrál v brněnské herně poslední tátovy krejcary a čeká nad ránem na nádraží na první ranní vlak do rodné pastoušky. Všimne si ho vysloužilá noční pracovnice Vilma : „Fešáku, ty rošťáku, že ty nemáš žádné love ? Chceš si na vlak vydělat ? Pojď, pojď se mnou, pojď na mojí loď, doma není choť. Pohlídáš mi zeď, vyděláš si teď!“ Študent sice nechápe, co se po něm chce, ale touha po dobrodružství a po pěnězích rozhodla. Společně s novou přítelkyní zpívá : „Já ne já ne to ty to ty, našla jsi si mně u toalety ! Peníze nesmrdí, nesmrdí, každý ti to potvrdí !“

Čtvrté dějství:

Zatímco študent Fiala dělá zeď, Vilma s pasákem vykrádají vilu cizokrajného továrníka Babiše v Zeleném Údolí č.p. 007 a všichni si vesele zpívají :

„Šrajtofle bez prachů, ulice zebe

Kdo by to do tebe řek, že neštěkne po tobě pes

Dík křiku sojky poznáš jednou i VB

Už zítra se budeš mít mnohem líp než dnes ...“

Jenže v tu chvíli se spustil alarm, pozdě študent Fiala dělá sojku, do ulice se řítí rychlé vozy brněnské policie, strážníci zpívají:

„Kdybys tak náhodou měl pocit, že jsi sám

Tou cestou mechovou přijď rychle rovnou k nám

Vždyť fůru přátel máš v zeleném údolí

No tak si jich jen važ, ať už jsi kdokoli !“

Fiala zpanikaří a než bys řekl švec, skočí sklepním okýnkem do sklepa plného džemu a marmelády. Policajti zatýkají štětku a pasáka a pozorná nadstrážnice se jde podívat s baterkou do sklepa, co to tam dole řachtá.

„Strážníku statečný, vám poděkování a lásku vám. Doufám, že vás ani trochu nehněvám,“ podává Fiala tonoucí v sladké marmeládě pomocnou ruku strážnici.

Strážnice si ho z marmelády vytáhla, osprchovala a doma si ho nechala a byla svatba.

A tak se Fiala stal přítelem hochů a děvčat ze Zeleného údolí a společně si zpívají :

„Džem z bot, džem z bot, ždímej džem z bot ! “