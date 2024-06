Neříkejte nám pane Fialo, že je všechno v pořádku!

Ano, na první pohled se zdá, že vláda Petra Fialy vykazuje profesionální výsledky. Inflace je těsně nad dvěma procenty, nezaměstnanost klesá ke třem procentům.

Klesají ceny energií a stoupají reálné mzdy. To je všechno ale pouze jen na oko.

A to včetně nové americké investice do výroby čipů v Česku za více než čtyřicet miliard korun. Divíte se snad, o čem to píšu?

Odpověď je nasnadě. Paní Alenka Schillerová totiž vyrazila do Kauflandu a zakoupila tam sklenici okurek za 91,- korun a odhalila tak tento fialový podvod s makroekonomickými daty, které stejně voliče ANO nezajímají a prokázala, že Fiala si vymýšlí, když tvrdí, že česká ekonomika šlape jako hodinky.

A kdyby šlo jenom o okurky.

Minulý týden vyrazili manželé Babišovi, ponechme prosím stranou, zda jsou již rozvedeni či ne, na inauguraci nového slovenského prezidenta Pellegriniho. A tam vyšlo najevo, že Fialova drahota nemá na svědomí jen okurky z Kauflandu, ale co je ještě mnohem horší i ceny kabelek.

Protože jak si deník Expres posteskl, kabelka paní Moniky stála více než sto tisíc! Jak se redaktoři deníku ptali na pražském tržišti nedaleko Agrofertu, bylo jim na dotaz na cenu prodávaných kabelek řečeno, to dobry pane.

Inu, pro prodejce to je dobré, ale co naše ženy míru, které si po práci chtějí vyjít ven a kabelky podražily na sto a okurky na devadesát jedna. Jak se nechal slyšet stínový ministr Havlíček, Fialova vláda selhala na celé čáře a jedním z prvních kroků po sestavení nového kabinetu bude zastropování cen kabelek Hermes a okurek.

O výši stropu se jedná. O dalším vývoji této dramatické situace vás budeme i nadále, jako mezi prvními informovat.

Miroslav Václavek

Šumperk