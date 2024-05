Nahlédnutí, kontemplace

Známé fotografické rčení o „zlaté hodince“ se většinou vztahuje k chvílím večerním. Ale může to být i ráno...

Fotoblog ’’italsko – moravský’’

Krajina jižní Moravy údajně připomíná Itálii. Není to zase až tak úplně pravda, snad jen o Mikulovu a jeho okolí by se to dalo říci s hodně velkou nadsázkou.