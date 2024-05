Chudoba, ekologie a Keňa - opakovaně použitelné menstruační látkové vložky

Ženy v Keni si poradily s chudobou a vyrábí opakovaně využitelné látkové menstruační vložky pro ženy. Tradiční vložky neumožňovaly ženám se cítit bezpečně a nutily je odejít do ústraní a nepracovat, což ženy velmi postrádaly.

Chudoba ve třetím světě znamená také nedostatek hygienických prostředků, jako je toaletní papír, pleny nebo i menstruační vložky.

Je známo, že lidé v mnoha zemích nepoužívají levou ruku k ničemu, co souvisí s jídlem nebo podáním ruky. Z jednoho praktického důvodu – využívají ji při velké potřebě k hygienickým úkonům. Nemají totiž toaletní papír nebo je tak drahý, že kupovat ho jim přijde jako opravdu velký luxus. Cestovatelé potvrdí, že mnohdy jeden kus toaletního papíru, a to i polovičního než u nás – stojí třeba 25 korun, což cestovatel oželí, místní tuto sumu ale nezaplatí.

Dalším známým důvodem pro cestovatele je i to, že se toaletní papír nesmí házet do toalet, protože tamní trubky jsou ehm.. prostě úzké a toaletní papír by je mohl ucpat, na rozdíl od biologického materiálu...

Podobně jsou na tom i menstruační vložky, které jsou jednak drahé a tak ženy používají kusy látek, kusy vlny nebo další znovu použitelné materiály.

V Keni si ženy s problémem poradily a začaly znovu použitelné vložky šíjí, říká Bethesheba Otuga, zakladatelka firmy Ahadi reusable pads, která zaměstnává ženy, které pro další ženy tyto vložky šijí.

Vložky jsou ekologické, jsou 4 kusy v balení a jsou prodávány za 4 dolary – nebo také rozdávány chudým ženám ve slumu. Dají se prát asi 24x, takže jsou vhodné na dva roky, říká zakladatelka.

Pro mě opravdu překvapivá je věta typu „no comment“, je věta 19leté dívky v článku, která si tyto vložky pochvaluje, protože díky nim může chodit ve dny menstruace do práce, což s tradičními vložkami nebylo možné, žena se necítila bezpečně a možnost chodit do právě velmi postrádaly.

Jestli vás napadne poslat nějakým ženám do Afriky menstruační vložky nebo peníze na ně, uvažte, jestli ty ženy nejsou tak chudé, že by ještě před tím neuvítaly jinou pomoc, která by jim zajistila živobytí nebo o malinko lepší životní úroveň – a až pak třeba ty vložky.

Představte si, že v jiných reportážích z Afriky třeba bylo, že ani lidé, co sbírají kakaové boby, nejedli nikdy čokoládu. Ti lidé nemají v bytě skoro žádné osobní potřeby, tak jestli by dar menstruačních vložek nepokládali za užitečný až na jednom z posledních míst.

Foto: Printscreen obrazovky počítače: autorka Stanislava Ševčíková

Zdroj: Odkaz