Měl tričko dvakrát naruby!

My jsme se s kámoškou smály taky...“, uculila se Marta a pak dodala: „Ale je to skvělý trik, budu ho používat taky!

No a když už si mých pohledů všimli oba dva, tak mi to nedalo a slušně mu říkám, že asi ráno chvátal s oblékáním a vzal si tričko naruby!

A co to? Švy mu lemují ramena, krk i boky! Má triko naruby!

...a pak ti to nedá a začneš si prohlížet chlapíka, co sedí na protějším sedadle...

„Probraly jsme všechno od té doby, co jsme se neviděly... ...ale cesta je dlouhá... Pak jsme chvíli koukaly do mobilu a pak jsme začaly z nudy pozorovat okolí...

Přikyvuju, znám to... ...zná to každá ženská. A sem tam i nějaký chlap...

Znáš to, když se sejdou dvě ženský, tak je vždycky co probírat...“

Říkám si, co Marta z téhle situace asi vyčaruje. Zatím to vypadalo úplně obyčejně... ...prostě normální cesta vlakem...

„Tuhle jsem jela do Prahy. Vlak celkem prázdný. Bodejť by ne, když bylo dopoledne...

To si tak člověk v klídku jede vlakem, chvíli kouká do mobilu, chvíli kouká ven a pak si prohlíží cestující... Všechno vypadá celkem normálně, ale najednou se pohled zastaví! A člověk nevěřícně zírá!

