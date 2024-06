Podle umělé inteligence volím Kateřinu Konečnou, rybařím a pravidelně chodím do kostela

Ve virtuálním prostoru jsem úplně někdo jiný a to až tolik, že bych si nejraději dal pár facek. Co si vlastně o mě ta umělá inteligence myslí?

Google na mém chytrém internetu s umělou inteligencí mi den co den nabízí, co bych si měl přečíst. Asi v kyberprostoru musím působit úplně jinak, než si sám o sobě myslím. Co chvíli jsem informován o jakémsi Mikýřovi, který je youtuber / jak jinak / , bavič a vynikající snowboardista. Asi bude fakt dobrý, ale já jako klasický boomer, který si na netu akorát tak koleduje o vybílení bankovních účtů, o tomto člověku fakt nic nevím. Prý teď má na kahánku na nějakém karibském ostrůvku, kde ještě s nějakým Pirátem bojuje o holé přežití.

Možná právě v tom přežití, což v angličtině znamená Survivor, našla umělá inteligence souvislost. Já totiž chci také přežít, což mě s těmi lidmi spojuje více, něž bych sám čekal.

Další články, které mi zařazuje Google do výběru, jsou katastrofické zvěsti, že mi chce ministr Jurečka sebrat důchod a poslat mě zpátky k lopatě, případně ze mě udělat řidiče městského autobusu, kterých je chronický nedostatek. Taky nevím, proč jsem byl AI zařazen do skupiny voličů Stačilo! Dokonce jsem dostal gratulaci k vítězství Kateřiny Konečné. Ona sice na to, že je politička, jakž takž vypadá, ale že bych navštěvoval její fotogalerii, to opravdu ne.

Přiznám se, že někdy před napsáním blogového článku intenzivně brouzdám v informačních vodách, které bych jinak nenavštívil ani po deseti aperolech. Od té doby dostávám každé druhé ráno aktualitu, že tam a tam se konalo nebo se bude konat společné čtení z Bible. Občas se dozvím, že v okruhu patnácti kilometrů kolem mého trvalého bydliště na mě čeká, kdybych chtěl, nejméně dvacet žen ve věkovém rozpětí od dvaceti do osmdesáti let. Od doby, co jsem napsal článek o asijských sršních, mám nevyžádané informace o vraždících sršních mandarinských. Už více než rok mi rybářské servery posílají fotky kapitálních sumců /sám jsem nikdy nechytil ani mřenku / , ale podle mých elektronických stop, které za sebou ve virtuálním prostoru zanechávám, jsem opravdu úplně někdo jiný. Nejspíše rybář, který se zajímá o sršně, pravidelně navštěvuje bohoslužby a má přehled o všech nadržených ženách v okruhu patnácti kilometrů. To by opravdu Stačilo! Tak, a teď jsem si zase přivolal tu Kateřinu Konečnou, i když odešla do Brusele nebo Bruselu, když tak mě opravte.