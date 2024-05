Bude brzy umělá inteligence žít náš život místo nás?

Čím dál víc na nás všude vyskakuje, co za nás může umělá inteligence dělat. Vlastně je zbytečné přemýšlet a psát vlastní blog, když AI to umí mnohem dokonaleji a napíše ho za mě!

Umí krásnější lidi, dokonalejší život. Vlastně prakticky cokoliv. Bude za nás myslet, všechno dokonale zařizovat, řešit a co já vím co všechno. Snad i jednu fyzickou činnost, kterou jsem chtěla dát do nadpisu, ale neprošla by.

Ono to vypadá zdánlivě krásně. Nemusím nic dělat, všechno se zjednodušuje, zařizuje až domů, pod nos. Jídlo (třeba i hotová dávka v prášku), práce, zábava, vztahy (mnohdy k tomu nejsou ani potřeba skuteční, nedokonalí, živí jedinci, stačí AI upravené obličeje a postavičky jako lusk). Spousta lidí volá po ještě větší digitalizaci všeho, nejlíp kdysi odsuzované čipy do kůže a můžeme si jen odpípávat. Kam se hrabou ty historické, vysmívané „cvikačky“! Vždyť tohle je mnohem, mnohem horší! Sledování na každém kroku. Ne, že bychom byli všichni tak důležité osobnosti, ale masa, se kterou se může krásně manipulovat.

Pamatuji si úryvek z krásného kresleného filmu. Nevím, jak se jmenoval ani o čem byl. Ale scénku, kdy vypasní lidičkové leží na pohodlných podložkách, už se ani nehýbají, jen tlačítky si programují, co chtějí – jíst, umýt, bavit...

Jak se necháme uhýčkat tím, že vlastně není třeba myslet, hledat řešení a možná ani „vyrábět“ vlastní život, dělat svoje osobní kopance a být kreativní, tak jsme brzy někde, kde jsme původně vůbec nechtěli být.

Ať se nám to líbí nebo ne, čas dal mnohokrát tzv. konspirátorům a jejim zdánlivě úlítlým teoriím za pravdu. Nevyměňujme myšlení, kreativitu a trochu námahy za pohodlnost a ONO to udělá všechno za vás!

Jak jste jistě poznali, tak tenhle blog psala nedokonalá lidská bytost, proto to taky tak vypadá! Smích...