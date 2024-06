Úvahy nad naší a nejenom naší politickou scénou...

Vážně i nevážně.Jednotlivé strany a straničky se přetlačují v propagačních plakátech a vystoupeních, aby nějak zaujaly mnohde podrážděnou a mnohde lhostejnou veřejnost

Mluvkové nastupují do televizních debat.Volby do Bruselu se blíží.Namalované obličeje kandidátů se potí.A výsledek ? Ať to bude kdokoliv, nebude to mít pro Českou republiku žádný význam, parta v Bruselu bude mít 750 lidí.Pro tu zvolenou madam, či toho zvoleného kmána to význam má. Plat 7854 eur na ruku měsíčně, plus placenou děvečku-asistenta k ruce.Konec konců proto tam jdou.

„FILIP nás V BRUSELU nezradí „, čtu na plakátu. Zastavilo se mi srdce, lekl jsem se, že do přízně Roberta Šlachty se vetřel komunista FILIP. Komunista FILIP to zaplať pánbuh není- pán se jmenuje příjmením TUREK a FILIP je jeho křestní jméno. Ale jistě.... napsat „ Turek nás v Bruselu nezradí „ -tak to by si mnozí klepali na čelo. Doma jsem zjistil, že pan Turek, automobilový závodník, vidí pochopitelně Green Deal jako černou skvrnu na tváři světa, nadává některým současným českým političkám do blbých sviní-tedy tato strana nic pro mne.Lituji Roberte Šlachto, byl jste mi vždycky sympatický.

A když už tak koukám na web čtu zprávu o abolici, kterou napsal pan Zeman ještě jako prezident na svého věrného ouřadu pana Mynáře, nepodepsal to tehdy ministerský předseda pan Fiala, tedy abolice se nekonala.Spravedlnost pro tu chvíli zůstala zachována. Nicméně pan Zeman prohlásil nic takového jsem nenapsal ne a ne a ne. Že by zase chřipka jako před lety ? Ale no, známe to , vysoká politika je vysoká politika a pak ...klamat se musí, jsme přece čestní lidé.Totéž, v daleko širším měřítku dělá, na druhé straně oceánu pan Tramp Donald.Laje a spílá soudcům a dvanácti porotcům, kteří se jednomyslně shodli o jeho vině v plných třicetičtyřech, tedy 100 procentech žalovaných případů.A oblíbenost pana Trampa Donalda mezi lidem v USA stoupá.Jsem nevinen, jsem nevinen, jsem nevinen, hřímá se zaťatou pěstí pan Donald.

Inu známe to -lid je nevyzpytatelný a mnohdy podivný.Předpokládám, že až se uzdraví pan Fico, a to mu přeji, bude v mnohých slovenských očích oslavován a jeho popularita vzroste.Možná, že to mnohými bude bráno jako božský zásah s druhotným významem.A zůstane zapomenuto, kdy pan Fico před volbami v Nitře křepčil a volal do shromážděných lidí -ruce hore- „prezidentka Čaputová je americká“ .....a dav zařval „kurva“!