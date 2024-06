Žena na trhu vztahů

Stejně jako existuje trh práce, což je místo, kde dochází ke střetu nabídky práce a poptávce po ní, existuje samozřejmě trh vztahů. I trh vztahů určuje nabídka a poptávka. Důsledkem nerovnováhy na trhu vztahů vzniká nezadanost.

Věnujme se fenomenu nezadanosti u žen. Tu rozdělujeme na dobrovolnou a nedobrovolnou. Většinou převažuje u žen nezadanost nedobrovolná. Na trhu vztahů existují skupiny, které jsou jí více ohroženy. Dlouhodobá nezadanost představuje pro společnost závažný problém, jelikož návrat žen na trh vztahů je velmi komplikovaný. Nezadanost je spojena s významnými negativními sociálními i psychologickými dopady nejen pro samotnou nezadanou, ale i pro a její nejbližší okolí. Jmenujme alkoholismus, frustraci, deprese, nárůst kriminality - platí hlavně při dlouhodobé nezadanosti. Děti nezadaných jsou často do budoucna samy ohroženou skupinou. Mezi nejvíce ohrožené skupiny patří ženy dvacetosmplus a padesát plus. Naopak nejméně ohrožené skupiny jsou ženy 17plus a finančně velmi dobře zajištěné ženy jakéhokoliv věku. Nezadanost, mluvíme-li o nedobrovolné, je jevem , kterému se nelze zcela vyvarovat.

Nezadanost dobrovolná je nový sociologický fenomén. Jedná se o ženy, které nemají o vztahy s muži, ženami nebo jinými genderovými identitami zájem. Příčiny mohou být různé a vědecké výzkumy jsou stále ještě v běhu. Každopádně se předpokládá, že do budoucna se z této vyjímečnosti, nebo řekněme vzácnosti či abnormalitě, stane věc běžná, majoritní.

Zamyslete se, která z žen má větší šanci uspět na trhu vztahů a proč.

Adéla, 22 let, prodavačka (asistentka prodeje) v Praze, míry: 178-60-90, sportovkyně, nekuřačka, hobby: divadlo, film, sociální sítě, bez dětí, žije sama v pronajmutém bytě, pije v pátek v klubu

Martina 29 let, prodavačka v Liedlu, město do 20 tisíc obyvatel, míry: 160-60-150, kuřačka, vyučená, bez zájmů, bez dětí, z rozvedené rodiny, otec alkoholik, neviděla ho deset let, žije s matkou a bratrem v paneláku, pije denně krabicové víno (s matkou)

Marie, 42 let, rozvedená, 2 děti ve střídavé péči, vysokoškolačka, ředitelka korporátu, míry 180-70-90, zájmy: sport a děti, ráda jezdí s přítelkyněmi na wellnes pobyty, nekuřačka, abstinentka

Petra, 55 let, rozvedená, děti už mají svoji domácnost, středoškolačka, práce v sociální sféře přes 30 let, žije v městě do 50 tisíc obyvatel, bez zájmů, v insolvenci (platí dluhy dětem), pije denně bílé víno s kamarádkou nebo sama

Jestli jste točetli až sem, asi vás téma Ženy na trhu vztahů zajímá. Rozhodně pokračujte ve čtení dál. Máte možnost zlepšit svůj (nebo jiné ženě) přístup k vztahům. V podstatě je to logické, ale rozhodně ne jednoduché. Kažopádně to jde.

Alkohol může mít významný vliv na mezilidské vztahy, a to jak pozitivní, tak negativní. Zde jsou některé způsoby, jak alkohol může negativně ovlivňovat vztahy (platí pro všechny genderové skupiny).

Zhoršená komunikace: Nadměrná konzumace alkoholu může vést k nedorozuměním, hádkám a konfliktům. Pod vlivem alkoholu mohou lidé říkat věci, které by za střízliva neřekli.

Násilí a agrese: Alkohol může zvýšit agresivitu a riziko násilného chování, což může být velmi destruktivní pro osobní vztahy, včetně domácího násilí.

Závislost: Alkoholismus může vést k zanedbávání rodinných a přátelských vztahů. Závislost na alkoholu často vede k narušení rodinného života, finančním problémům a ztrátě důvěry.

Nedostatek odpovědnosti: Osoby pod vlivem alkoholu mohou jednat nezodpovědně, což může zahrnovat i nevěru, lhaní nebo nespolehlivost, což narušuje důvěru a stabilitu ve vztazích.

Zdravotní problémy: Dlouhodobé nadměrné užívání alkoholu může vést k vážným zdravotním problémům, což může mít nepřímý vliv na vztahy, protože nemocný člověk může potřebovat více péče a podpory.

Závěr:

Alkoholismus není jediným negativním prvkem, který vás diskriminuje na trhu vztahů, patří k nim totiž každá závislost. Okamžitě vás posílá na chvost nebo si můžete být jistá, že vaše nabídka se střetne s nezajímavou poptávkou. Či vaše poptávka nenajde tu správnou nabídku. Good luck na trhu vztahů vám píše žena v rozvodovém řízení. 😊 Never give up 😊