OSPOD– parta prima děvčat s mocí měnit životy

Jsem neoblíbená osoba. Tedy, buď mě lidé milují, nebo nenávidí. V podstatě neumím u lidí vzbuzovat pocity NULA. A s tímhle darem od Boha či Vesmíru jsem se utkala s děvčaty z OSPODU dvakrát v životě.

Nikdy to nebylo dobré. Bydlím v malém městě. Kdyby se zde narodil Fredie Mercury a prošel rukama holek z OSPODu, tak nikdy nesloží Bohemian Rhapsody.

Skoro každý z nás má nad někým moc. V práci, ve škole, v zájmových kroužcích nebo prostě jen z pozice toho, že jste rodič. Kdo má moc, má i zbraň. Ovlivňuje životy lidí. S mocí musí ruku v ruce jít i zodpovědnost, to víme všichni. Bohužel to tak nebývá.

Myslím, že děti někdy v období osmnácti, devatenácti let, asi tak nějak v období maturitních zkoušek, by měly rozdávat vysvědčení svým rodičům. Kdyby děti nebyly spokojené, mohly by rodiče i zažalovat. Prostě na ně podat trestní oznámení. A pak po nich chtít třeba a i finanční odškodnění. Kdo jiný by měl soudit rodiče než jejich děti? Jaký přijde trest rodičům za to, že svoji práci neodvedli dobře? Děti by se samozřejmě sami mohly rozhodnout a vysvědčení rodičům neudělovat. Myslím, že motivace s odměnou nebo trestem na konci výchovného období by nás držela v jistých mezích. A třeba bychom jako rodiče chtěli dostat i vyznamenání a nebo pochvalu. Nebylo by to krásné? Ten den by měly děti moc nad námi. Mimo jiné by nám už v tu dobu bylo jasné, jak dopadneme ve stáří. Budeme sami? Nebo s vnoučaty.....

Vysvědčení rodičům u nás rády dávají děvčata z OSPODu. Vyvarujte se jim a zkuste se rozvést či domluvit péči o děti, když se rozcházíte s partnerem, bez nich. Můžete mít kliku a narazíte na dobrou, tj.lidskou, empatickou, profesionální, ale ta během procesu zmizí z očí. Na OSPODu pro ně není místo.

Vím, že musí existovat instituce, která chrání děti. Ale existuje? V novinách se dočítáte neuvěřitelné příběhy dětí, které rodiče tyranizují a nikdo jim nepomůže. OSPOD nezasahuje v případech, kdy jde dětem o životy. Já o svoje děti málem přišla. Dámám z OSPODu jsem nebyla sympatická. Na OSPODu pracují většinou ženy. I ony mají své životy mimo zdi kanceláří. I ony mají menstruační cyklus a třeba nemají sve emoce pod kontrolou. I ony můžou být týrané svými muži a i ony mohou chlastat. Pak ale přijdou do práce a mají moc. Rozhodují o životech mnoha lidí. Nechci to úplně přirovnávat k tomu nechvalně známému doktorovi z Osvětimi, ale jsem teď momentálně umělkyně a potřebuji ve vás vyvolat nějakou emoci, tak vyvolávám.

Chci, abych dostala vysvědčení od svých dětí a ne, že mi budou do života zasahovat ženy, které o mně ani nic vědět nechtějí.

P.S. Můj právník řekl: Je úplně neprofesionální, ale aspoň má hezký kozy. (Včera u soudu na vystoupení děvčete z OPSPODu.)

Asi tak. Děkuji.