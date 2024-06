Alkohol v Čechách

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávaj zatáčky, točí se svět, jsem na s----y.

Krásný hit skupiny Wohnout, který znají téměř všichni. Skoro už tak často jako Nedvědovy Stánky zní u táboráků: „vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám...“

Ok, je to prima písnička, ale ta massage! Vlastně je to naprosto v pohodě, když se zlijeme s kámošema a kámoškama do bezvědomí! Nebo z ní slyšíte jiný edukativní prvek? Děti vidí pít své rodiče, i my jsme viděli pít své rodiče, viděli jsme určitě pít i babičku a dědečka a tetu a strejdu a vlastně to pití je tak nějak v pořádku. No, není. Fakt ne. Co je ti do toho? Co si myslíš, osobo? Určitě se vám mihne hlavou. . Jasně, možná by mi mohlo být jedno, jenže není. Nikdy mi věci jedno nebyly. Hlavně ty, s kterými jsem mohla hnout. Takže začínám hýbat. Hýbání s věcmi je fajn. Svět potřebuje pohyb.

Alkohol je všude kolem nás a vůbec nás to nerozhazuje. Už jsme si všichni zvykli. S alkoholem je spojovaná skvělá zábava. Jak by to vypadalo, kdyby alkohol jednoho dne ráno zmizel? Jak bychom přivítali narození nového miminka, jaký by mělo miminko asi život, kdyby nebylo hned po narození zásadně zapito? A co při unesení nevěsty? To by se klikovalo, než by ji manžel našel? Nebo se běžel půlmaraton? Nebo by se čekalo při čajovém obřadu? Brrr. Musely by se okamžitě vymyslet nové rituály. Napadá mě, že kdyby se unesla nevěsta, tak by všichni mohli plést a háčkovat ženichovi čepice, šály a rukavice například. To by měl ženich radost. Našel by si nevěstu a ještě by dostal hodnotné dárky. Jiná parta by mohla třeba malovat obraz nebo péct cukroví. Když se nehledají výmluvy, tak jde všechno.

Teď vážně. Život v Čechách je až moc spojen s alkoholem. Život Čechů a Češek je velmi výrazně spojen s alkoholem. Statistiky jsou známé, koho zajímají, najde si je na internetu. Nic pozitivního. Včera jsem byla v kině na Back to Black, filmu o velmi talentované zpěvačce, která se jednoho dne uchlastala. Bylo jí 27 let. Umíte si představit, kolik českých talentů zemře kvůli alkoholu? To by bylo filmů. Určitě stejně smutných jako o Amy Winehouse.

Znáte někoho, kdo přestal kouřit, nebo jíst cukr a bílou mouku a teď každého kolem prudí, ale fakt hodně, že to není zdravé a je to hnusné a že brzo umřete, když se svým zlozvykem budete pokračovat dál? Neznáte? Tak teď už jo.