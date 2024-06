Nikdo nechce válku. Nikdo se nepřipravuje na válku. Nikdo se nepřipravuje na možnost války. Nikdo se nepřipravuje na obranu.

Volby do Evropského parlamentu skončily dobře. Všichni jsou spokojeni. Premiér je spokojen, protože musí, motorkář prezident je spokojen, protože konečně miliony motoristů budou mít svého poslance. Zelení jsou spokojeni, protože jak dokázali Evropu zchudnout se už nikdy nepodaří. Jen Macron je z neznámého důvodu nespokojen. Možná jediný z pomazaných pochopil, co se stalo.

Volby skončily a tvrdá denní realita a práce jsou zase tady. Dopadlo to i na naše zákonodárce, kteří se vrhli s obvyklou vervou na 105. schůzi parlamentu. Opravdu jim to nezávidím a abych od planého lání pokročil ke konstruktivnějšímu přístupu, zkusil jsem se prohrabat programem. Hledal jsem tam něco reagujícího na opravdu vysokou hrozbu dalších teroristických útoků. Nebo na stávající a trvající válku na Ukrajině, a už probíhající naší válku s Ruskem na digitální úrovni.

Vláda předložila k projednání dvacet pět návrhů zákonů, z nichž ve mě vzbudil naděje tzv atomový zákon, ovšem marně. Jediný, ve kterém jsem našel zmínku o krizi je zákon o vnitrostátních orgánech v oblasti polovodičů a některých jimi vykonávaných činnostech. Jestli je vám to divné, tak vězte že právem, protože se v něm uvádí, že nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu.

V parlamentu velmi plodný Okamura předložil také mnoho návrhů zákonů, a jsou to naprosté hovadiny. Očekával jsem, že z Agrofertu nebo ANO přijdou třeba s návrhem zákona na zajištění míru na Ukrajině dodávkou růží. V textu by mělo být výslovně uvedeno, že musí být bez trnů a ukrajinští vojáci je musí s mírným smírným úsměvem vkládat do hlavní ruských zbraní.

Nedoufám, že by v permanentním předvolebním boji u nás kohokoli napadlo, že by možná bylo dobře uvažovat o skutečných činech a postupech, které by vedly ke zvýšení zanedbatelné obranyschopnosti našeho státu. Tu nedělají Pandury, F-35 nebo Leopardy, jejichž dodávky mohou přijít, až už je nebude mít kdo použít. Je nutné začít s obyvatelstvem. Vrátit na školy brannou přípravu, zahájit fakultativní výcvik vojenských dovedností občanů nad osmnáct let, zainteresovat třeba daňově mladé lidi na vstup do armádních záloh. Konečně se rozhoupat. Finsko není pro parlamentní a senátní cestovní kanceláře atraktivní, ale tam se do toho pustili a jde jim to. Mají například vytipované a připravené supermarkety a benzínové stanice, které by v případě rozsáhlého výpadku proudu byly schopné provozu a zásobování obyvatelstva. Než by se jel někdo poučit v tichosti na sever , raději se předsedové všeho možného ukazují v teple Tchaj-vanu.

Jediným skutečným výsledkem naprosté ignorace situace v Evropě naší vládou, parlamentem a senátem je závěr z včerejšího jednání bezpečnostní rady státu. Na našem území byl spáchán další teroristický útok nejpravděpodobněji opět organizovaný Ruskem. Všichni přítomní byli pro a na příštím zasedání se už nebudou v žádném případě podávat chlebíčky s tuňákem ale s kaviárem. V Bruselu mají kaviár také rádi a my si ho můžeme dovolit. A to je dobrá zpráva pro Putina, protože jeho firma Roskavigoldural má na obchod s ním monopol a EU na ni zatím neuvalila sankce.