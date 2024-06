Giacomo Puccini "La Boheme“

Co je italštější než italské? Pucciniho opera „La Boheme“. Někdo by řekl, že je to vrchol operního nevkusu a kýče. Asi na tom něco bude. Ale je to i vrchol krásy a slzí u toho i Chuck Norris.

· G. Puccini „La Boheme“.

· Opera je vrcholem operní limonády. Příběh je kýčovitě melodramatický a celková dramatičnost se blíží nule.

· Dá se to shrnout několika větami. Mladý básník Rodolfo se seznámí s mladou sousedkou Lucii známou jako Mimi. Ti dva se zaláskují. Rodolfo a jeho přátelé nemají žádné peníze, a tak se Mimi nějakou dobu tak trochu prostituuje se svou kámoškou Musettou. Mimi nakonec zemře na tuberkulózu za všeobecného pláče.

· Hrůza? Ale to přeci ne! Zapomínáte na Pucciniho hudbu, ta to celé tahá na vrchol extáze „Aaaaaach!!!“.

·· A co na to Chuck Norris? Ten se utopil ve vlastních slzách.

·· Opera byla poprvé uvedena v roce 1896 a patří k nejhranějším operám vůbec. Je to tak šíleně sentimentální, dojemné, tak kýčovité, a tak neuvěřitelně krásné.

· Árie jsou pecka za peckou, bývaly šíleně provařené. Dnes je vzhledem k všeobecnéě klesající popularitě opery řada lidí vůbec nezná.

·· Například je tam „Che gelida manina“

https://youtu.be/u7kqvrNJy9o

· „Oh soave fanciulla“ neznáte?

https://youtu.be/Wu-3Q-8me-E

· Pak je tu Musettin Waltz, také neznáte? Já myslím, že znáte. Musetta má být našťouchaná erotikou. Kdyby se tahle osoba držela svých rolí a nehrála si na Isoldu, bylo by to fajn. Navíc, byla fakt kočenózní.

https://youtu.be/6spsEkftJ7M

· Nebo tahle scéna. Operní patos zde dosahuje vrcholu. Je to tak nádherné. Jeden u toho brečí jako malá holka. Ale víte co, já se za to nestydím.

https://youtu.be/j0Xan_H29bY

· A finální smrt je tak dojemná. Kdo u toho neslzí, nemá srdce.

https://youtu.be/qqLU6kboyM0

Nahrávky?

Tohle nahráli i Indiáni na nádraží a není v mých silách uchopit ta kila nahrávek, které jsou k dispozici

· Kdo je nejlepší? Odpověď je dle mého a jen mého názoru jednoduchá. Prostě Karajan. Je to tak dobré, že to řada lidí nenávidí. Jen si nejsem jistý, zda je to Puccini nebo Karajan. HvK to skoro uchopil jako takové oratorium. Je tak trochu neitalské pojetí. Celé je to velmi pomalé. Mirella Freni je tady tak slaďoučká jako cukřík. Pavarotti jako Rodolfo.. je to vážně úžasné.

https://youtu.be/6Rb9BZHCF-0

· Může být Mirella ještě sladší? Jasně, že může. Když byla mladší byla sladší. Tohle není vůbec zlé, není to tak šíleně pomalé jako Karajan. Přeslazenost není ale o nic nenší. Přeslazenost Bohémě patří a není na škodu. Tenor zde není tak italský a my co trpíme chronickou Geddovitostí, víme svoje.

Giacomo Puccini, Orchestra* And Chorus Of The Teatro Dell’Opera Di Roma*, Mirella Freni, Nicolai Gedda, Mariella Adani, Mario Sereni, Thomas Schippers – La Bohème

· A nyní zkusíme Karajana porazit – Tullio Serafin (1959). Na hřiště právě nastupujue italský tým v dresech barvy Itálie. Dirigent Tullio Serafin má k dispozici Renatu Tebaldi a Carla Bergonziho. Vrcholy cukrů zde přesahují veškerou možnou derivatizaci sacharózy, která by vedla ke zvýšení její sladivosti. Je to prostě čistě italské. Není nic tak italského jako Serafinova Bohéma. Je to tak přeslazené, tak kýčovité a je to tak nádherné.

https://youtu.be/1FGdzIAkEjg

Nahrávek je opravdu hodně. Záměrně jsem vynechal Sira Thomase Beechama s Bjorlingem a verzi s Callas. Obojí vlastním, ale doporučit to? Hmm, to asi ne, je to moc staré a já jsem si vědom, že dnešní publikum má k dřevnímu audiu výhrady.