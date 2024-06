Mobily do školy nepatří: a stát by to měl zajistit

Že používání mobilních telefonů dětem škodí, totiž opakovaně potvrzují srovnávací studie i odborná veřejnost.

Všechny se shodnou na negativním vlivu mobilů na vývoj dětského mozku, který vede k omezené slovní zásobě, problémům s dlouhodobou pamětí, ale i zhoršené schopnosti empatie, navazování vztahů nebo poruchám spánku, úzkostem, depresím. Mezi přidružené problémy patří vzrůstající počet případů dětí závislých na mobilu a samozřejmě také kyberšikany.

Samostatnou kapitolou je pak používání mobilních telefonů ve školách, kde podle průzkumů jednoznačně snižuje koncentraci žáků a efektivitu učení. I nejlepší snaha učitelů má tím pádem jen malou šanci padnout na úrodnou půdu.

K zákazu používání mobilů alespoň na základních školách tak postupně přistupují země po celém světě, od Francie, Itálie, Portugalska, Nizozemska nebo Velké Británie po Izrael, Nový Zéland či několik států v USA. Zkušenosti s tímto opatření jsou zatím jen pozitivní: děti jsou soustředěnější, dosahují lepších studijních výsledků. Navíc se místo koukání opět baví mezi sebou, což je nakonec jedním ze smyslů školní docházky – socializace.

Od příštího roku chci proto zákaz používání mobilů během výuky zavést i u nás na Vsetíně, a to v základních školách, kde je město zřizovatelem. Jako první krok jsme pro ředitele škol uspořádali přednášku neurologa Martina Stránského, který představil výsledky srovnávacích studií a potvrdil tak celosvětový trend.

Aby se rodiče nemuseli bát: v odůvodněných případech (typicky kvůli zdravotním omezením) samozřejmě děti telefon k dispozici mít budou, půjde však o výjimku z pravidla.

Je totiž na čase, aby děti opět byly dětmi. Dospělí mají vědět, co je pro ně nejlepší, a být schopní to také realizovat. Házet na děti zodpovědnost a tvrdit, že jim přece jen dáváme možnost svobodně se rozvíjet, není fér hlavně vůči nim, protože na to ve finále doplatí nejvíc.