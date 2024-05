Zkreslené vidění – Potomci volů

Je jich tu, jako kdyby je shazovali z letadla. Nebo z nebe. Čemuž se nedivím. Kdo by si je chtěl dobrovolně nechat? Nemají tu nakonec někde poblíž hnízdo?

Jsou různé těžko pochopitelné a dosud neodhalené záhady. Příšera z jezera Loch Ness, sněžný muž zvaný Yetti, či díra do pekla na zámku Houska jsou jen bulvárními kuriozitami pro odvedení pozornosti od závažných podivností, jež jsou pro nás mnohem podstatnější.

Vlastně toho víme podivuhodně málo o světě a o tom, jak vše funguje. Nedivíme se téměř ničemu. Zvykli jsme si, že auto jede, lednička chladí, televize lže, mobil nás sleduje. Ale o podstatě všech těch věcí víme pramálo. Když se rozbijí, sami je neopravíme, pokud to není naše specializace. Jako jednotlivci víme toho hodně o málu, o všem ostatním potom téměř nic. Proto jsme v davu tak snadno zneužitelní. Proto jsme odsouzeni věřit. A kdo věří, nepotřebuje vědět. Což je důsledek spolupráce ve společnosti zvané civilizace a také příčina jejího konce.

Volů je stále dost, podobně jako prasat a dalších zvířat a ostatních zmutovaných živočichů. Myslím tedy mezi námi. Vím, co říkám. Potkávám je v sobotu ráno po čtvrté hodině, když stojím na autobusové zastávce. V tu dobu jim končívá diskotéka. Bývají hlasití, přisprostlí, přiopilí. Někdy se trochu perou. Naštěstí jen mezi sebou. To jsou ti bez ambicí, inteligence. Dav tupých telátek. Splývají s tmou.

Vůl v nebezpečně vysokém postavení není žádné tupé zvíře. Může a bývá inteligentní, ovšem zabejčený ve svém postoji a přesvědčený o své pravdě. Tu prosazuje navzdory všemu, všem, rozumu i citu. Bývá věrným a výkonným služebníkem svých nadřízených. Co ti po něm chtějí, udělá ještě dříve, než si oni stihnou pomyslet. A na sto dvacet procent. Někteří z nich lžou tak věrohodně, že si i sami věří. Ovšem taková charakteristika je adresná asi podobně, jako obecné vlastnosti znamení zvířetníku. Já mám na mysli konkrétně téměř celou vládní sestavu v čele s vrchním protektorem Petrem Fialou, která půjde do pekla na věčné časy a nikdy jinak. Pokud má křesťanství alespoň trochu pravdy a soudnosti. Coby zahraniční postavičky bych za sebe uvedl Volodymyra Zelenského, loutku USA a válečného dodavatele kanonenfutru, a amerického prezidenta Bidena. To jen pro příklad.

Vůl sice nemůže mít potomky, ale mívá své následovníky. A vždy měl. Jenom mám pocit, že nyní jde už i o nemoc. A vůbec ne o nějaké neškodné bebíčko, ale o mor nebo lepru.

Jsme ještě stále ve středověku?