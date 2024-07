Zkreslené vidění – Paranoik

Jste si jisti, že nejste na žádném seznamu? Že si nikdo nevede zápisníček s přehledem vašich prohřešků a hříchů? Nebo už dlouho vám vrtá hlavou, kdo a proč vás sleduje na každém kroku?

Samozřejmě, že některá očekávání s výhledy do budoucna jsou přehnaná a chybná. Nikdo nemůže vědět, co bude zítra, přestože má popsaný celý diář. Za pět minut může člověka přejet auto, a pak je nedůležité, že má druhý den přijít na preventivní lékařskou prohlídku.

Přesto některá naše očekávání jsou pravděpodobnější. A stát, či lépe řečeno systém, by také rád věděl, s čím může do budoucna od svých nevyzpytatelných poddaných počítat. Zda to, že na pivo uvalí daň 50%, lid stráví a bude tedy o něco střízlivější, nebo se naštve a už nebude jen řvát pod okny paláce. Nikdo odpovědný si nepřeje být defenestrován. Proto se dělají průzkumy veřejného mínění, jimiž se živí specializované agentury. Výsledky panstvu napoví, co si ještě může dovolit. Upravená data jsou pak dána k nahlédnutí prostému lidu.

Ovšem jsou i jiné organizace shromažďující údaje o chování jednotlivých lidí. Z nich se lze dozvědět, zda je ten který člověk poslušným a loajálním občanem bez sklonů k rebelii, nebo samostatně myslícím jedincem vzpírajícím se všem experimentům vrchnosti s trpělivostí a zdravím ovládaného davu. I tak je většina informací o každém veřejně dostupná, přestože se sveřepě předstírá ochrana dat nařízením GDPR. Spoustu důvěrností na sebe prozrazujeme sami pobýváním na internetu, používáním mobilu, při placení kartou a vyplňování formulářů. V pravěkých dobách předinternetových si vedla policie všech režimů seznamy nepohodlných a jinak nežádoucích osob kdesi v kanceláři, papírovém archivu. Potřebovala k tomu armádu spolupracovníků. A nejen policie. Na základě seznamů henleinovců si po 15. březnu 1939 šlo gestapo rovnou pro funkcionáře KSČ, NS, Skauta, Sokola a další aktivisty. Kdyby Voskovec, Werich a Ježek tehdy neutekli do USA, šli by hned do koncentráku. Asi. Podobně zpravodajci a jiní. StB si už od konce války vedla agendu státu nepřátelských a podezřelých individuí. Čas od času se něco z toho jakoby ztratilo, neboli měnily se politické poměry, po listopadovém převratu se některé seznamy pálily. Předstíralo se, že většina.

Dnes už nová StB opět dává dohromady soupisy lidí, kteří jsou nepohodlní a potenciálně nebezpeční současným dosazeným mocipánům. Jejich donašeči a sympatizanti ostatně před časem zveřejnili Mapu České Dezinformační Scény (psáno tak, jak autor stvořil). Pokud tam chybí vaše jméno, nepropadejte trudnomyslnosti. Jistě jste přesto čestným a samostatně myslícím občanem, morálně zachovalým a hodným poplivání od samozvaných strážců dobra.

Jen jste na jiném seznamu.