Válečný zločin

Rusácký agresor ostřeloval raketou dětskou nemocnici v Kyjevě. Desítky lidí, včetně onkologicky nemocných malých pacientů.

Už to samo o sobě je hrozné, neomluvitelné, barbarské, nehumánní a co já vím ještě co. Nejen ukrajinské, ale i mezinárodní autority zatím vyhodnocují dostupné důkazy celkem jednoznačně: RF ostřelovala nemocnici záměrně.

Samozřejmě, že agresor hned rozjel propagandistickou kampaň, že to tak nebylo, že škody způsobily trosky ukrajinských PVO raket a podobně. Anebo taky – a připomenu, že podobné rusácké bláboly velmi ochotně začaly přebírat i české dezinfo zdroje – , že to byl legitimní cíl, protože se tam kromě dětí léčili z válečných zranění také ukrajinští vojáci. A další a jiné ruské smyšlenky, lži a zase lži.

Ale jen k těm dvěma uvedeným. Za prvé. I kdyby na nemocnici spadla ukrajinská protiraketa, jakože to tak nebylo, tak stejně vina je na RF, ta totiž nemá co střílet na Ukrajinu vůbec nikam, ne?

A k druhému argumentu válečných zločinců? No, tak tady se do vlastní nohy střelili rovnou Ch-101. Ono totiž ničení byť i vojenských nemocnic je válečným zločinem jednoznačně. Ovšem to nejspíš odpadu lidstva , jak má za úkol z Prahy do Kremlu vyřídit nové titulování ruských představitelů velvyslanec Zmejevskij, asi nevadí. Přiznali se v přímém přenosu. Pan velvyslanec se zmohl na odpověď ve smyslu, že česká strana nevyslyšela ruské argumety. No, nevyslyšeli jsme, máme s vašimi argumenty a „pravdami“ své vlastní zkušenosti.

P.S: Ruské zastoupení nechalo servírovat na závěrečné recepci k svému předsednictví RF v Radě bezpečnosti OSN (!) Chicken Kiev.... bez komentáře :-(